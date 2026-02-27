Social

Starețul unei mânăstiri din Iași, prins băut la volan. A fost condamnat definitiv

Starețul unei mânăstiri din Iași, prins băut la volan. A fost condamnat definitivArhimandritul Metodie. Sursă foto: Captură video
Arhimandritul Metodie, stareț al Mănăstirii Hlincea din județul Iași, a primit o condamnare definitivă din partea Curții de Apel Iași, după ce a fost prins la volan sub influența alcoolului și a refuzat prelevarea probelor biologice. Deși a încercat să obțină o soluție mai blândă în apel, instanța a menținut pedeapsa stabilită anterior.

Starețul unei mânăstiri din Iași, prins băut la volan

Faptele s-au petrecut pe 7 octombrie 2023. Pe numele său de mirean Mihai Oprică, arhimandritul a declarat ulterior că ar fi consumat aproximativ un litru de vin roșu de casă înainte de a se urca la volan pentru a merge spre Mitropolie.

În jurul orei 15.45, acesta a efectuat un viraj la stânga pe strada Cuza Vodă, venind de pe I.C. Brătianu, manevră interzisă în acel punct. În dreptul magazinului „Zenna”, autoturismul a lovit două delimitatoare sferice din beton, impactul ducând la avarierea roții și oprirea mașinii.

Doi polițiști locali aflați în zonă au intervenit imediat. Testarea cu aparatul Dräger a indicat o concentrație de 0,99‰ alcool în aerul expirat. Arhimandritul a refuzat prelevarea probelor biologice, motivând că nu dorea să apară în public într-o ipostază nepotrivită pentru un reprezentant al Bisericii.

Mănăstirea Hlincea

Mănăstirea Hlincea. Sursă foto: Captură video

Un an și jumătate de închisoare cu suspendare

Judecătoria l-a condamnat la un an și jumătate de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de supraveghere de doi ani, și i-a interzis dreptul de a conduce pentru aceeași perioadă.

Nemulțumit de soluție, starețul a atacat sentința la Curtea de Apel, solicitând amânarea aplicării pedepsei, ceea ce i-ar fi permis să conducă în continuare. În argumentația sa, a susținut că este la prima abatere, că are o conduită ireproșabilă și că s-a dedicat constant activităților spirituale și administrative.

„M-am preocupat constant de cultivarea dimensiunilor spirituale ale vieții”, a arătat acesta în fața instanței.

Condamnarea starețului e definitivă

Judecătorii Curții de Apel nu au fost convinși de argumentele invocate. În motivare, aceștia au apreciat că starețul „are o mare dificultate în a-și controla comportamentul atunci când consumă alcool, recurgând cu maximă ușurință la încălcarea legii penale în materie de siguranță a traficului rutier”.

Magistrații au considerat că valoarea ridicată indicată de aparatul etilotest sugera o stare avansată de ebrietate și că refuzul colaborării cu polițiștii a demonstrat „o atitudine de sfidare a autorității statului și o lipsă totală de asumare a responsabilității”.

În aceste condiții, instanța a decis că nu sunt întrunite condițiile pentru amânarea aplicării pedepsei, iar soluția de condamnare cu suspendare a fost menținută. Apelul formulat de arhimandritul Metodie a fost respins, hotărârea devenind definitivă.

