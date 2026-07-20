Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a anunțat duminică că avioanele sale F-16 au interceptat mai multe aeronave care au încălcat restricțiile temporare de zbor deasupra New Jersey, locul în care este așezat stadionul pe care s-a desfășurat finala Cupei Mondiale 2026, câștigată de Spania, în prelungiri, scor 1-0, cu Argentina, potrivit New York Post.

Avioanele de vânătoare F-16 ale NORAD au interceptat mai multe aeronave de aviație generală care au încălcat spațiul aerian restricționat temporar de zbor deasupra Bedminster și East Rutherford din New Jersey, potrivit comandamentului.

Peste 10 aeronave de aviație generală au intrat în spațiul aerian restricționat duminică, inclusiv trei pe care NORAD a declarat că trebuie să le intercepteze, a mai precizat aceeași sursă.

În timpul a două dintre interceptări, aeronavele NORAD au lansat rachete de semnalizare pentru a atrage atenția piloților, care ar fi putut fi vizibile publicului.

NORAD a declarat că rachetele de semnalizare au fost utilizate „cu cea mai mare atenție pentru siguranță, se sting rapid și complet și nu prezintă niciun pericol pentru persoanele de la sol”.

Toate aeronavele de aviație generală au fost escortate în siguranță în afara zonei de către aeronavele NORAD, au mai declarat reprezentanții Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială.

„În cazul în care o aeronavă NORAD interceptează o aeronavă de aviație generală, pilotul ar trebui să se conecteze imediat la frecvența 121,5 sau 243,0 și să se întoarcă pentru a inversa cursul până când primește instrucțiuni suplimentare pe una dintre aceste frecvențe”, a declarat NORAD.

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială a îndemnat piloții să verifice restricțiile temporare de zbor înainte de a intra într-un spațiu aerian.

Reamintim că runda finală de la Cupa Mondială s-a desfășurat pe stadionul Metlife din New Jersey și a fost câștigată, contra Argentinei, de Spania, care a devenit campioană mondială.