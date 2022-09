Stadionul Arcul de Triumf revine la Federația Română de Rugby. Ministerul Sportului și-a dat acordul oficial

Președintele Federației Române de Rugby (FRR), Alin Petrache, a anunțat că a ajuns la un acord cu Ministerul Sportului, condus de Eduard Novak, în legătură cu administrarea Stadionului Arcul de Triumf. Arena sportivă va fi preluată de FRR, în administrare, iar aici vor fi organizate meciuri de rugby, așa cum se întâmpla și în trecut.

În aceste condiții, oficialul de la FRR a precizat că intenționează să convoace Adunarea Generală pentru a putea elabora regulile care vor permite oficializarea înțelegerii cu Ministerul Sportului.

Federația a cedat terenul Companiei Naționale de Investiții (CNI) înainte de EURO 2020, pentru a fi reabilitat. După finalizarea lucrărilor de modernizare, a existat temerea că Stadionul Arcul de Triumf va fi transformat în teren de fotbal.

În urma noului acord, baza sportivă urmează să fie concesionată Federației de Rugby, cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 49 de ani. Asta înseamnă că pe acest stadion nu se va juca fotbal, așa cum se specula, ci doar rugby.

„Pe 29 august am participat la o întâlnirea oficială la sediul Ministerului Sportului, în care domnul ministru (Eduard Novak – n. red.) ne-a confirmat că vom reprimi, în folosinţă gratuită pe 49 de ani, Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, cu terenul central şi terenurile de antrenament, drept pe care l-am avut înaintea modernizării locaţiei şi care era specificat în protocolul semnat între FRR şi Ministerul Sportului”, a declarat Alin Petrache.

Naționala de rugby se pregătește pentru Mondial

Potrivit spuselor sale, echipa națională de rugby a României se pregătește pentru viitorul Campionat Mondial, iar Stadionul Arcul de Triumf ar putea servi ca bază de antrenamente. Alin Petrache a precizat că pentru rugby-ul românesc urmează o perioadă foarte încărcată și plină de provocări.

„Deja ni s-a prezentat programul de pregătire pentru Cupa Mondială. Ne dorim să avem o minimă predictibilitate în ceea ce privește bugetul și ne dorim să nu mai avem emoții pentru Stadionul Arcul de Triumf. Să avem unde să jucăm și unde să ne antrenăm. Modul în care bugetul a venit în acest an este incompatibil cu planificarea și performanța sportivă. Banii insuficienți, primiți cu țârâita, nu ne ajută să performăm”, a precizat Alin Petrache.

Oficialul FRR a precizat că în ultima perioadă s-au făcut eforturi foarte mari pentru ca echipa națională să beneficieze de experiențe similare cu cele pe care le vor întâlni la Cupa Mondială. Astfel, au fost programate jocuri cu adversari asemănători celor cu care se vor confrunta. Alin Petrache a precizat că se dorește să construiască o echipă performantă cu o abordare tehnico-tactică modern. Aceasta cu atât mai mult cu cât Naționala României a fost înscrisă într-un program de Înaltă Performanţă al forului mondial, care planifică o serie de partide test pe bază de reciprocitate.

„În programarea acestora a atârnat mult potenţialul şi compatibilitatea echipelor, dar mai ales statutul lor în procedura de calificare la Cupa Mondială. Având în vedere limitările bugetare extreme cu care ne-am confruntat în acest an, am fost nevoiţi să apelăm la sprijinul partenerilor pentru ca Stejarii să poată merge într-un turneu de succes în Uruguay în luna iulie a acestui an, ca prim pas al drumului de Cupă Mondială”, a mai punctat Alin Petrache pentru Prosport.