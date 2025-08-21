Social Spre ce joburi fug românii în criză: la stat, în industria alimentară şi în cea farmaceutică







Românii fug, în caz de criză, spre joburi din sistemul medical și în industriile care fabrică mâncare și medicamente, arată un sondaj desfășurat în luna iulie de platforma eJobs, .

La polul opus se situează domenii precum turismul, sectorul imobiliar, industria asigurărilor și HoReCa, care sunt considerate mai vulnerabile în fața unei crize.

Stabilitatea locului de muncă reprezintă principalul criteriu în funcție de care respondenții au evaluat încrederea într-un sector, aspect menționat de 83% dintre participanți. În plus, aproximativ 75% dintre cei chestionați au declarat că ar fi dispuși să urmeze un proces de recalificare pentru a se adapta mai ușor la noile condiții de pe piața muncii.

Aproximativ 27% dintre respondenții unui sondaj recent realizat de platforma de recrutare eJobs consideră că sectorul retail oferă cel mai ridicat grad de stabilitate profesională în contextul actual. Pe locurile următoare în clasamentul percepției siguranței locului de muncă se situează sectorul public, cu 24,1%, și industria alimentară, cu un procent apropiat, de 24%.

Totodată, domeniul farmaceutic este văzut de mulți dintre participanți ca având capacitatea de a rezista provocărilor economice, fiind considerat un sector relativ sigur din perspectiva oportunităților de angajare.

În contrast, industrii precum cea imobiliară, turismul, sectorul de asigurări și HoReCa sunt percepute ca fiind mai vulnerabile în fața incertitudinilor economice. Aceste domenii înregistrează niveluri mai reduse de încredere în rândul candidaților, fiind considerate instabile din punctul de vedere al siguranței locurilor de muncă.

„Observăm o tendință tot mai accentuată în rândul candidaților de a căuta stabilitate atunci când își aleg un loc de muncă. Este important pentru aceștia să aibă garanția unui venit constant și a unei relații de muncă pe termen lung, mai ales în contextul economic actual”, a declarat Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Conform sondajului, sectoarele cu potențial de creștere pe termen mediu și lung, mai ales în contextul unei perioade de criză, sunt bankingul și serviciile financiare, construcțiile, industria alimentară, energia și agricultura. Aceste domenii sunt percepute ca având o importanță tot mai mare în viitorul apropiat.

Pe de altă parte, sectoare precum imobiliarele, HoReCa, call-center/BPO, industria navală și aeronautică, precum și cea auto, are un nivel mai scăzut de încredere din partea respondenților.

Stabilitatea locului de muncă este principalul criteriu în funcție de care participanții evaluează încrederea într-un domeniu, așa cum reiese din răspunsurile a 83% dintre aceștia. Alte aspecte luate în calcul includ nivelul salariului mediu net, pachetul de beneficii oferit, perspectivele de dezvoltare profesională și longevitatea companiilor din sectorul respectiv pe piață. În general, prezența unor angajatori cu istoric solid contribuie la percepția unui domeniu ca fiind stabil și de încredere.

Majoritatea angajaților din România se arată dispuși să urmeze o recalificare profesională pentru a face față mai ușor eventualelor dificultăți economice. Potrivit sondajului, 75% dintre respondenți afirmă clar că ar accepta o schimbare a domeniului de activitate, dacă situația o va impune. Alți 21% nu au luat încă o decizie, însă iau în calcul această opțiune, iar doar 4% resping categoric ideea.

Ana Călugăru, reprezentant al companiei, subliniază că este pentru prima dată în ultimii ani când se înregistrează un nivel atât de ridicat de disponibilitate pentru reconversie profesională. Totodată, ea atrage atenția că, deși deschiderea este semnificativă, trei din patru participanți la sondaj recunosc că o eventuală schimbare de carieră ar fi însoțită de incertitudini și temeri.

Printre îngrijorările exprimate de respondenți se numără posibilitatea de a lucra mai mult pentru un salariu mai mic sau dificultatea de a se adapta la cerințele noi din alte domenii. Doar 12,7% se declară preocupați de faptul că ar putea fi nevoiți să renunțe la munca de acasă. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.050 de persoane aflate în prezent în câmpul muncii, mai arată sondajul realizat de eJobs