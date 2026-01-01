International

Șoferul lui Anthony Joshua, plasat în arest preventiv după accidentul în care au murit doi oameni

Șoferul lui Anthony Joshua, plasat în arest preventiv după accidentul în care au murit doi oameni
Şoferul maşinii implicate în accidentul în care doi apropiaţi ai cunoscutului boxer Anthony Joshua şi-au pierdut viaţa a fost pus oficial sub acuzare, a anunţat poliţia nigeriană. Acesta a suferit răni uşoare și se află în arest preventiv. Oluseyi Babaseyi, purtător de cuvânt al poliţiei statului Ogun, a declarat că autorităţile investighează cu atenţie cazul.

Șoferul lui Anthony Joshua, plasat în arest preventiv. Detalii despre accidentul mortal

„Ancheta este în curs”, a continuat el.

De asemenea, acesta a subliniat „confidenţial” al investigaţiilor.

Luni, maşina în care se aflau Anthony Joshua şi doi dintre apropiaţii săi – preparatorul său fizic, Sina Ghami, şi antrenorul personal, Latif Ayodele– a fost condusă de un bărbat pe o autostradă foarte aglomerată care leagă Lagos de Ibadan, în sud-vestul Nigeriei, când SUV-ul a lovit un camion oprit. Cei doi au murit pe loc.

Poliție.

Primele concluzii ale anchetatorilor. Șoferul ar fi avut viteză mare

Primele investigaţii efectuate de Agenţia de control şi aplicare a codului rutier (TRACE) din statul Ogun au arătat că vehiculul circula cu viteză excesivă şi că un pneu a cedat înainte de accident.

După ce a fost externat miercuri, Joshua s-a dus împreună cu mama sa la morgă, unde trupurile membrilor echipei sale erau pregătite pentru repatrierea în Marea Britanie. O sursă guvernamentală a declarat joi pentru AFP că rămăşiţele victimelor ar fi putut fi deja repatriate. Momentan, locul în care se află boxerul nu este cunoscut.

Joshua s-ar fi aflat pe bancheta din spate. Explicația martorului

Conform unui martor, boxerul s-ar fi aflat pe bancheta din spate în momentul impactului.

„Joshua era așezat în spatele șoferului, cu o altă persoană lângă el. Mai era un pasager pe scaunul din dreapta șoferului, în total patru persoane în Lexus. Echipa sa de securitate se afla într-o mașină care venea în spate, înainte de accident”, a declarat un martor.

