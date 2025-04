Justitie Șofer de autobuz, acuzat că a agresat o pasageră







Individul care, conform portalului justiției, se numește Dan Ioan Ghiuruțan, a ajuns azi în fața judecătorilor de la instanța din orașul bihorean Salonta.

Șoferul a profitat că tânăra era singurul pasager

Bărbatul are 57 de ani și e acuzat de agresiune sexuală, victima sa fiind o tânără de 27 de ani, pasageră în microbusul pe care bărbatul în conducea. Incidentul a avut loc în seara zilei de 4 aprilie, în jurul orei 23:00, pe un drum județean. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de faptul că în microbuz nu se mai aflau alte persoane și, prin constrângere, ar fi sărutat o femeie de 27 de ani pe obraz și ar fi atins-o în zona pieptului.

Acum este cercetat de polițiști pentru comiterea infracțiunii de agresiune sexual, iar procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Salonta au cerut azi arestarea sa preventivă. Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Bihor, comisar șef, Alina Fărcuța, ieri, 6 aprilie, „polițiștii Secției nr.9 de Poliție Rurală Cefa au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de un bărbat de 57 de ani, din municipiul Salonta”.

Nu are voie să se apropie la o distanță mai mică de 50 m de victimă

Azi, în camera de consiliu, Judecătoria Salonta a respins cererea de arestare preventivă a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta și a dispus, în schimb, plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În plus, bărbatul nu are voie să depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar și să să nu se apropie la o distanţă mai mică de 50 metri de persoana vătămată, să nu comunice direct sau indirect cu aceasta şi nici cu martori, pe nici o cale.

Bărbatul riscă ani grei de pucărie. Conform legii, actul de natură sexuală cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Poliției Bihor transmite că cercetările continuă sub coordonarea unui procuror, pentru a stabili întreaga activitate infracțională a celui în cauză.