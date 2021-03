Smiley şi Gina Pistol au luat prima decizie majoră. Este vorba despre numele fetiţei lor. Alegerea a fost inspirată, printre altele, de o piesă a legendarului cântăreţ britanic Chris Rea, în vârstă de 70 de ani

Josephine Ana Maria este numele ales de Smiley și Gina Pistol. Conform retetesivedete.ro, fanii erau foarte curioși cu privire la numele micuţei. Acum, blondina a dat marea veste pe Instagram.

Pe aceeaşi reţea de socializare apare şi o imagine cu certificatul de naştere. Este încă o dovadă a bucuriei imense pe care o simt cei doi de la venirea pe lume a micuţei.

Proaspăta mămică le-a mulțumit internauţilor şi fanilor pentru susținere și gândurile frumoase. „Le mulțumim tuturor oamenilor noștri care ne-au trimis un gând bun prin inimile lor, prin comentarii, celor care ne-au susținut sau încurajat.

Suntem bine, sănătoși, acasă, iar asta e minunat”, au transmis Gina Pistol și Smiley. De altfel, Smiley a povestit cum au fost primele experienţe în rolul de tătic. El a mărturisit că fetița doarme cu ei în cameră pentru moment.

Josephine este cuminte, liniștită şi seamănă cu Gina Pistol: „Nu prea o lăsăm singură deocamdată, doarme cu noi. Nu doarme cu noi în pat. Mai e un pătuț lângă patul nostru. Mai avem un pătuț și în camera ei.

E cuminte, liniștită. În afară de momentele în care are gaze sau îi e foame. Seamănă cu Gina. Suntem extrem de bucuroși, e o fericire pe care nu am am trăit o niciodată în viața noastră.

Lucrăm bine în echipă, ne trezim împreună, facem tot împreună. Gina și-a revenit foarte bine. Fetița noastră este perfectă, minunată, e o minune pentru noi. Sunt o grămadă de sentimente noi pentru mine, pentru Gina, ne bucurăm că trăim această poveste frumoasă.

Și atunci când te trezești la 4 dimineața o faci cu cel mai mare drag, e o plăcere. În momentul când se naște copilul tău îți dai seama că până în acel moment nu ai iubit pe nimeni”, i-a spus Smiley lui Cătălin Măruță, în cadrul emisiunii de la Pro TV.

Oare când au ales numele fetiţei lor, cei doi s-au gândit şi la Joséphine de Beauharnais, prima soție a lui Napoleon I și prima Împărăteasă a francezilor? Despre cea care era mai mare cu șase ani decât soțul ei puteţi citi mai multe aici.