Smiley și Gina Pistol reușesc să ridice numeroase semne de întrebare, însă motivul pentru care nu au ajuns la altar este strict legat de artist.

Sunt împreună de mai bine de 3 ani și pe 9 martie au devenit părinții unei fetițe. Mai mult, Smiley a ajuns la vârsta de 37 de ani, iar Gina are deja 40. Cei doi se înțeleg de minune, motiv pentru care fanii lor s-au întrebat ce anume îi împiedică să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu.

Ei bine, se pare că Smiley este cel care nu-și dorește să se căsătorească pentru că nu crede în căsătorie și nu-și dorește să facă acest pas.

Smiley, părăsit de Laura Cosoi din cauză că nu se căsătorea cu ea

În trecut, Smiley și Laura Cosoi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă din cauza faptului că artistul nu-și dorea să facă nuntă, blondina l-a părăsit. Despre toate aceste lucruri a vorbit chiar bunica ei, cu puțin timp înainte de a o vedea mireasă.

“L-am cunoscut pe Smiley, aici, la noi pe terasa. Am stat de vorba cu el si mi-a placut mult. Replicile pe care i le-a dat el Laurei cand a zis hai sa ne casatorim nu mi-au placut insa. A zis ca el nu se insoara, adica nu face casatorie si sa ramana asa. Laura a zis ca nu e crestineste sa ramana o viata asa, pana cand el o sa vrea sa faca o casatorie. Si apoi, Smiley tinea foarte mult la publicitate si la bani. Nu degeaba este printre primii cei mai bogati artisti. E locul intai printre ei. Sa ii fie de bine!”,a spus bunica Laurei Cosoi, pentru wowbiz.ro.

“Dupa ce Smiley i-a spus ca nu-si citeste casatoria pana la 40 de ani, Laura l-a luat pe nepotul meu si s-a dus cu masina unde are el (n.r. Smiley) casa, langa o manastire, langa Bucuresti. Cand a venit Smiley acasa a gasit casa goala. El a venit si a cautat-o si ea i-a spus: ramanem prieteni, atat, gata! A treia seara, el a venit si a cantat aici, intr-o discoteca in Pacurari. Acolo a fost si nepotul meu, care mi-a zis: mama Marioara, daca ai sti, dupa concert ne-am dus undeva si Smiley a cumparat 5 sticle de wihsky si ne-a imbatat pe toti, numai el nu a baut. Si m-a rugat: Laur vorbeste cu Laura sa se impace cu mine. Te rog, vorbeste cu ea! Mama, a plans Smiley dupa Laura”, mi-a zis nepotul. Zic, ce sa ii fac daca el nu vrea sa se casatoreasca. Adica sa ramana tot asa, ca el acum e in voga, castiga si are publicitate. Laura a considerat ca daca publicitatea si castigul sunt mai importante decat casatoria lor sa ramana cu ele. Atunci a intervenit Cosmin, care deja era fan-ul Laurei”, a conchis aceasta.