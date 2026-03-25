Simion, convins că PSD nu pleacă din coaliție: Realitatea e că sunt disperați

PSD nu va părăsi coaliția de guvernare, susține liderul AUR, George Simion. El a afirmat că zvonurile despre o eventuală ieșire a social-democraților de la guvernare sunt nefondate și că „nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie”, data la care PSD va organiza un referendum intern pentru a decide eventuale schimbări de poziționare politică.

Simion susține PSD că nu are libertatea de a părăsi coaliția de guvernare din cauza vulnerabilităților juridice ale unor lideri ai partidului. Liderul AUR a făcut referire la dosarul Nordis și a menționat și alte presupuse acte de corupție care, în opinia sa, îi fac pe social-democrați să fie prudenți și să evite un astfel de pas.

„Domnii din PSD sunt nervoși nevoie mare: sunt într-o coaliție cu Nicușor Dan, Bolojan, USR și, în general, cu oricine se poate, numai nu cu AUR. Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare”, a scris liderul AUR pe Facebook.

George Simion a criticat modul în care PSD și alte partide folosesc presa pentru a da impresia că în AUR există conflicte interne. Liderul a negat zvonurile despre presupuse întâlniri sau acorduri cu Nicușor Dan și Bolojan și a dat asigurări că partidul său rămâne unit, în ciuda provocărilor venite din exterior.

În viziunea sa, PSD se află într-o situație disperată.

„Realitatea e că sunt disperați. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit. Și ei nu au voie să iasă de la guvernare după cum nu au avut voie să indexeze pensiile, să oprească închiderea minelor sau să redea CASS-ul mamelor…”, acuză Simion.

Reamintim că liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat recent că ia în calcul toate scenariile, de la menținerea coaliției și trecerea în opoziție, până la alegeri anticipate, deși acestea sunt considerate puțin probabile. Decizia finală urmează să fie luată după consultările interne și ședința programată pe 20 aprilie.