Și prieteni și dușmani. Doi „grei” ai politicii mondiale, declarații la șapte ani distanță

Iosif Stalin și Winston Churchill au fost și prieteni și dușmani. Evident, au aplicat expresia lordului Palmerston! Nu erau veșnice nici dușmănia nici prietenia lor, ci interesele forțelor pe care le prezentau.

Winston Churchill a pierdut alegerile din 1945. Așadar, avea timp să călătorească, să țină conferințe. Stalin nu-și permitea, avea de lucru în URSS. Continua războaiele cu dușmanii săi, vizibili și invizibili. Cu dușmanii reali sau închipuiți. Avea regimuri politice comuniste de instalat acolo unde ajunsese Armata Roșie. Avea de construit atacul contra anglo-americanilor.

Prilejul unei reacții dure e oferit de Churchill însuși. Suntem cu 7 ani înainte de moartea lui Stalin, în 5 martie 1946. Churchill ajunge în SUA, statul Missouri. Este invitat la Westminster University of Fulton. Discurscul lui Churchill face trimitere la Cortina de Fier (de fapt, ar fi a doua dată când noțiunea apare la britanici):

„De la Stettin în Marea Baltică la Trieste în Marea Adriatică, o cortină de fier a coborât pe continent. În spatele ei se află toate capitalele vechilor state din Europa Centrală și de Est. Varșovia, Berlin, Praga, Viena, Budapesta, Belgrad, București și Sofia, toate aceste orașe celebre iar populațiile din jurul lor se află în ceea ce trebuie să numesc sfera sovietică și toate sunt supuse, într-o formă sau alta, nu numai influenței sovietice, ci unei măsuri de control foarte ridicate și, în multe cazuri, din ce în ce mai mari, de la Moscova”.

Deși unii consideră că noțiunea de „Război Rece” a fost folosită de un miliardar american, Bernard Baruch, consilier al președinților Wilson și Truman, data de 5 martie 1946 poate fi considerată o dată de referință în istoria acestei perioade.

Stalin nu prea are de ales! Afirmă că discursul lui Churchill este o „declarație de război la adresa statului sovietic”. Îl compară pe Churchill cu Hitler, susținând în Pravda, câteva zile mai târziu că dacă Hitler dorea superioritatea rasei germane, Churchill voia să fie instigator la război și să impună supremația vorbitorilor de limba engleză. În 1953, când era din nou șef al Guvernului britanic, Churchill ia Nobelul pentru Literatură. Dictatorul sovietic moare la 5 martie 1953. Churchill îi supraviețuiește aproape 12 ani, până la 24 ianuarie 1965.

Winston Churchill a fost creditat cu următorul necrolog scris dictatorului sovietic:

„Când Stalin a venit la putere, Rusia ara pământul cu plugul de lemn. Când el a murit, ţara sa era cea mai mare putere a lumii, întrecută doar de Statele Unite ale Americii”