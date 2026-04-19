Monden

Denis Hanganu: Mi se spunea Stalin în cămin, știam și cu bătaia

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Actorul Denis Hanganu a povestit la un podcast că pe vremea când locuia la cămin era asemuit cu Stalin. Nu de alta, dar avea grijă să fie mereu liniște, indiferent ce trebuia să facă pentru a o obține.

Denis Hanganu, mai ceva ca Stalin

Actorul din Clanul a explicat că arta cere sacrificii. Uneori sacrifiul este și al altora, mai ales dacă sunt colegi de cămin cu un actor care vrea liniște. ”Mi se spunea Stalin în cămin pentru că nu acceptam deloc gălăgie nici cu un etaj deasupra nici cu un etaj dedesubt. Și știau că mai știu și cu bătaia. Nu se prea punea problema. Eram o fire destul de conflictuală, mai ales pentru interesele mele.

Denis Hanganu

Denis Hanganu. Sursă foto: Facebook

Adică, eu aveam casting a doua zi, putea să fie poate la Clanul sau la primul meu proiect, ceea ce mă interesa e să am liniște ca să învăț textul. Trebuie să îl știu foarte bine”, a povestit artistul.

Atent la toate detaliile

Ce l-a făcut să triumfe este modalitatea în care a tratat fiecare decizie și fiecare pas. ”Nu cred ca mi-a fost greu, chiar consider, cu multă modestie, că am fost o persoană atentă, care a încercat să își gândească pașii înainte să mă gândesc de multe ori înainte să iau o decizie.

Dar eu așa fac la orice. Dacă vreau să-mi iau un ceas, caut o noapte întreagă și mâine vin cu cea mai bună variantă”, a mai spus Denis Hanganu.

Adrian Didieni, cel care i-a stat alături

Îndrumarea și suportul au venit chiar de la cineva din lumea filmului. ”M-am simțit așa protejat de domnul Adrian Titieni, care tot timpul m-a îndrumat către deciziile corecte. De multe ori oameni se întreabă cum am ajuns să joc seară de seară.

Dar nimeni nu știe cât de mult muncă este în spate. Înainte de serialul de la Antena 1, mai luasem câteva roluri principale în lungmetraje. Dar le-am refuzat. La povețele domnului Adrian Titieni și ale altor oameni am spus nu”, a conchis acesta.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale