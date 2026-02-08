Cum a vrut Stalin tehnologia rachetelor naziste. Dezvăluiri în Evenimentul Istoric Nr. 95

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

În ultimele sale decenii de existență, Uniunea Sovietică a fost mare exportatoare de petrol, de gaz dar și de armament. În afară de faimosul Kalașnikov, sovieticii exportau tancuri, avioane de luptă și rachete – multe rachete. Astfel, numai între anii 1972 și 1986 au exportat vreo 45.000 de rachete antiaeriene – acestea fiind prezentate ca realizări ale cercetării avansate sovietice. Evident, asta era parțial adevărat!

Una din principalele preocupări ale lui Stalin a fost ca în 1945 să ia din Germania (din zonele de ocupație din Germania și din Berlin) tot ce însemna tehnologie. Evident, tehnologia militară era la loc de cinste! Stalin voia ca inclusiv cercetările despre rachete, avioane, bombe (atomică în special) să ajungă în URSS. Un potențial război al URSS cu SUA trebuia dus prin arme de ultimă generație și capabile să lovească ținte de pe continentul american, ceea ce naziștilor nu le reușise!

Dacă reușea să prindă și savanți în viață, era și mai bine pentru el. Totuși, foarte mulți fugiseră în SUA prin Operațiunea Paper Clip (Agrafa de Birou), inclusiv Wernherr von Braun, părintele Rachetelor V1 și V2, devenit apoi părintele programului spațial american.

Mihail Kalașnikov s-a inspirat în crearea celebrului pistol-mitralieră din tehnologia germană capturată. Practic, vestita armă sovietică a pornit tot de la naziști, de la o versiune a unei arme germane Sturmgewehr 44 („pușca de asalt 44”), pe care a combinat-o cu arma semi-automată americană M1 Garand. În fond, Stalin considera că i se cuveneau aceste descoperiri militare germane din simplul motiv că URSS încheiase cu Republica de la Weimar Tratatul de la Rapallo din 1922.

Deși voia ca alții să nu știe, în virtutea acestui tratat, arme germane s-au fabricat în URSS! Și, în plus, Pactul Ribbentrop-Molotov din august 1939 continuase seria cooperării sovieto-germane până la atacarea URSS de către Germania nazistă în 22 iunie 1941. În acea noapte, înainte de atac, un tren cu materii prime, trecuse din URSS, în Germania nazistă, conform înțelegerii!

