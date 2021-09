Luat ”ca din oală”. Șeful Gărzii de Mediu a fost dat afară de Florin Cîțu. Octavian Berceanu acuză o ”răfuială politică”

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a fost dat afară de premierul Florin Cîțu, astăzi, în urma unei decizii ce a fost publicată în Monitorul Oficial. Membru al alianței USR-PLUS, Berceanu spune că este victima unei răzbunări politice. El a precizat că nimeni nu l-a anunțat că urmează să fie dat afară din funcția pe care o ocupa la Ministerul Mediului.

Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost dat afară de Florin Cîțu

„Am observat și îi mulțumesc. Probabil o să știe domnia sa ce să facă astfel încât Garda de Mediu să aibă rezultate la fel de bune. Cred că e un aspect politic. Statistic rezultatele sunt cele mai bune de 20 de ani. Nu ma fost anunțat că o să fiu demis.

Niciodată nu mi-a reproșat ceva domnul Cîțu. Indirect poate că am avut păreri în spațiul public. Asta denotă foarte multă instabilitate indusă în instituțiile statului. Sunt comisari sub mine care au lucrat sub presiune politică”, a spus Octavian Berceanu la Digi 24.

„Mulțumesc colegilor din GNM pentru ca au produs, in 6 luni cat am lucrat impreuna, cele mai bune rezultate din istoria de 20 de ani a Garzii Nationale de Mediu.

Sper ca săptămâna viitoare colegii din GNM sa beneficieze de ajustarea echitabila a veniturilor, lucru pentru care am luptat impreuna cu ministrul Tánczos Barna si căruia ii mulțumesc pentru spiritul de echipa”, a transmis Berceanu și pe contul de Facebook.

Amenzi de 73,89 de milioane de lei în primele opt luni

Echipele de control ale Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au aplicat, în primele opt luni ale anului, amenzi în valoare de 73,89 milioane de lei, în creştere cu 43,6% faţă de acelaşi interval din 2020, reiese din raportul periodic publicat de instituţie.

Conform datelor centralizate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, numărul inspecţiilor realizate la nivel naţional, în domeniul controlului poluării şi al biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate, a fost de 24.112, cu 10,78% mai mare comparativ cu primele opt luni ale anului anterior, când au fost înregistrate 21.765.controale, conform Agerpres.