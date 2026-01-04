Social

Seceta lovește pădurile: peste 165.000 hectare afectate

Seceta lovește pădurile: peste 165.000 hectare afectatePăduri. Sursa foto: Arhiva EVZ
Aproape 165.000 de hectare de păduri din România au suferit efecte vizibile ale uscării în primele nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor oficiale transmise de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

În total, volumul arborilor afectați depășește 2 milioane de metri cubi, iar specialiștii atrag atenția că fenomenul este strâns legat de dezechilibre climatice și de seceta pedologică prelungită.

„În primele nouă luni din 2025, 164.739 hectare au fost afectate de fenomenul de uscare, din care 125.902 hectare în păduri de foioase și 38.837 hectare în păduri de rășinoase. Volumul total al arborilor afectați a fost estimat la 2.077.410 metri cubi.

Romsilva

Sursa foto: Romsilva

Fenomenul de uscare este asociat dezechilibrelor climatologice manifestate în ultimii ani. Pe fondul secetei pedologice prelungite, un număr semnificativ de arbori a intrat în declin fiziologic, devenind mai vulnerabili la atacuri de boli și dăunători, ceea ce a accelerat procesul de uscare”, au explicat reprezentanții Romsilva.

Măsurile luate de Romsilva

Pentru a proteja pădurile, Romsilva a implementat măsuri de combatere a insectelor defoliatoare, a gândacilor de scoarță și a altor paraziți vegetali. În pădurile de foioase, de exemplu, pe o suprafață de 7.088 hectare din județele Giurgiu, Ialomița și Călărași s-au aplicat insecticide biologice omologate, pulverizate cu ajutorul avioanelor utilitare.

Sol uscat, secetă

Secetă. Sursa: pixabay.com

În cazul pădurilor de rășinoase, au fost vizate peste 119.000 hectare pentru prevenirea și combaterea gândacilor de scoarță. Pentru această acțiune au fost folosiți peste 41.000 arbori-cursă și aproape 20.000 curse feromonale, iar arborii uscați sau doborâți de vânt au fost prioritizați pentru exploatare și evacuare.

Romsilva a extins aceste măsuri și asupra plantațiilor tinere de rășinoase și regenerărilor de cvercinee, pe 3.597 hectare, precum și în pepinierele silvice pe 408,9 hectare, pentru a limita răspândirea insectelor și a paraziților.

Soluții de prevenire a uscării pădurilor

Directorul general al Romsilva, Jean Vișan, a precizat că instituția colaborează cu Academia Română și facultățile de profil pentru a găsi soluții de prevenire a uscării pădurilor. În plus, Regia desfășoară o cercetare împreună cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) pentru a identifica strategii eficiente de protecție a arborilor.

Romsilva administrează 4,2 milioane hectare de păduri, dintre care 3,13 milioane hectare sunt proprietate publică a statului, reprezentând aproape jumătate din pădurile României.

Regia asigură servicii silvice și pentru aproximativ un milion de hectare de păduri private și gestionează 22 de parcuri naționale și naturale, precum și 12 herghelii de stat. Toate pădurile publice dețin certificarea internațională a managementului forestier.

