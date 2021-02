Deputatul PNL Sebastian Burduja a depus astăzi primul său proiecte de lege prin care vrea să introducă „legea anti-chiul”.

El se află la finalul primei sale săptămâni din noua sesiune parlamentară.

Sebastian Burduja vrea să schimbe câteva aspecte ignorate de-a lungul timpului în parlament.

Sebastian Burduja, lege anti-chiul

Noua lege „anti-chiul” prevede creșterea substanțială a sancțiunilor pentru absențele nemotivate ale parlamentarilor – la 10% din indemnizația brută.

În prezent, sancțiunea este de 10 ori mai mică, adică doar 1%.

El consideră că absenteismului deputaților și al senatorilor de la locul de muncă reprezintă o problemă pentru forul legislativ al României.

„Am depus astăzi, împreună cu mai mulți colegi liberali, primul meu proiect de lege: „legea anti-chiul”. Acesta prevede creșterea substanțiala a sancțiunilor pentru absențele nemotivate ale parlamentarilor – până la 10% din indemnizația brută. În acest moment, penalizarea este de 10 ori mai mică, la doar 1%.

Am ajuns la aceasta propunere in urma analizei mai multor modele europene, cu sprijinul specialiștilor din Camera Deputaților, cărora le mulțumesc.

Prezența parlamentarilor la locul de muncă este fundamentală pentru (re)câștigarea încrederii cetățenilor în cea mai importantă instituție a democrației.

Din pacate, in prezent cota de încredere in Parlament este mult prea mică – mai puțin de 1 român din 10 are încredere în Parlament.

Proiectul își are originile într-o inițiativă cetățenească din 2015 (i74), pe care am lansat-o împreună cu mai mulți colegi din Fundația CAESAR. In fapt, a fost prima inițiativa de acest gen pentru consolidarea democraţiei româneşti. Atunci nu am reușit sa strângem cele 100.000 de semnături. Astăzi, ca membru al Parlamentului României, sunt onorat și recunoscător să inițiez această propunere legislativă.

Am promis în campanie că voi propune acest lucru și m-am ținut de cuvânt. Este, totodata, un pas simbolic, bazat pe respectul pe care aleșii publici îl datorează cetățenilor pe care îi reprezintă. Eu răspund: „prezent”!”, se arată pe pagina sa de Facebook.