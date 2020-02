Președinte și membru fondator al platformei PACT, Burduja atacă pe Facebook modul în care presa prezintă unele informații și face legături între diverse personaje.

„În aceste zile vor fi numiți procurorii-șefi ai principalelor parchete din România: Parchetul General, DNA, DIICOT. Am văzut că sunt trei persoane nominalizate de ministrul Cătălin Predoiu și alte trei rezerve, ca la fotbal, pe care unii îi vor în locul celor nominalizați”, scrie Burduja.

Până aici, toate nune, numai că „ceea ce se întâmplă (prea) des în mass-media de la noi se numește altfel: atacuri la persoană, execuții, denigrare… oricum, dar nu dezbateri bazate pe lucruri reale”.

Răbufnirea lui Sebastian Burduja are legătură cu afacerile familiei. Chiar secretarul de stat în MFP explică: „Sora mea este acționar si administrator la o firmă din domeniul asigurărilor, companie care apără drepturile victimelor accidentelor. La această firmă mai sunt acționari minoritari fiul și mama doamnei Georgiana Hosu. Ei, bine, aflu astăzi ca o «super anchetă jurnalistică» vrea să facă legătura între mine și candidata la șefia DIICOT. Pe bune?! Eu nu i-am văzut în viața mea pe acești oameni, nu îi cunosc și, până când am vorbit cu sora mea în dimineața asta, habar nu aveam cine este acționar în compania respectivă”.

Pentru un tânăr politician școlit în Statele Unite, așa cum se prezintă Sebastian Burduja, „fiecare are viața lui, afacerea lui, cariera lui. Nu îi pot eu dicta sorei mele ce să facă în viață doar pentru că eu am ales să fac politică. Știu că mi-am asumat atacuri mizerabile, minciuni și jigniri atunci când am făcut acest pas, dar totuși unele lucruri depășesc orice limită a bunului simț”.

În concluzie, „stimați jurnaliști, e posibil ca multe rude ale candidaților la șefia Parchetelor să aibă gogoșerii, frizerii, saloane de nunți, habar n-am. E posibil ca în acele firme ale rudelor lor să fie co-acționari cine știe ce neamuri de-ale unor politicieni. Înțeleg și tentația asocierii unor nume, la grămadă, poate-poate cineva va fi păcălit în goana zilnică și nu va sta să-și pună întrebări legate de ceea ce este adevarat si ceea ce este inventat (oare in folosul cui?)”.

Sebastian Burduja are și sfaturi pentru ziariști: „Învățați de la jurnaliștii onesti si profesioniști din aceasta țară – încă sunt destui! Încetați să mai fiți trompetele de serviciu ale unor găști, fie ele din politică, justiție, sau alte domenii!”.

