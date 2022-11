Se va dansa pe hoitul presei și totul se va posta pe TikTok

În procesul de evoluție există și părți întunecate, iar către acestea e bine să privim, să fim atenți. Pentru securitatea noastră de a rămâne un neam sănătos. Cu valori de tot felul, dar mai ales de „intelighenție”, care au făcut ca mulți, mulți români să fie consemnați în marile enciclopedii ale lumii.

Am convingerea că scrisul nu a fost inventat de om degeaba. Toată evoluția umanității e legată de scriitură, de la scrijeliturile de pe pereții peșterilor, la tomurile care acoperă pereții bibliotecilor, la colecții ale marilor ziare sau la cele mai sofisticate suporturi tehnologice din secolul 21. Toate conțin istoria civilizației. În acest moment, însă, ne aflăm, parcă prea mult și parcă prea periculos, în epoca TikTok. În această lume a tehnologiei unde totul trebuie să fie spectacol. Unde senzitivul a luat locul sclipirii din gând.

Ieri am citit o știre despre un fapt cutremurător, petrecut în această lumea a TikTokului. Se spunea că „un cunoscut tiktoker de la noi din țară, Florin Habibi, și-a dat foc. A recurs la acest gest chiar în timpul unei transmisiuni LIVE, așa că internauții au fost martori la evenimentul șocant. Florin Habibi a ajuns de urgență la spital, cu arsuri grave”.

Am aflat că acest tiktokerul îți anunțase intenția anterior acelei zile. Așadar zeci de mii sau sute de mii de urmăritori au așteptat să vadă momentul – va avea sau nu loc. Și a avut. Habibi s-a stropit cu un lichid de culoare albastră, apoi a aprins o brichetă și și-a dat foc. „Au urmat țipete și urlete de groază și de durere. Toți internauții s-au mobilizat într-un timp foarte scurt și au apelat numărul de urgență 112”, se scria în știrea de presă. Șocante imagini, stări emoționale greu de controlat, minori expuși…

Jurnaliștii au aflat că starea bărbatului e în afara pericolului vital, dar și care a fost motivul pentru care s-a autoincendiat cu public.

„Florin Habibi locuiește într-o casă modestă alături de mama lui, cu grave probleme de sănătate, dar și de nepoata lui, Narcisa.

Tiktokerul petrecea zilnic ore bune pe această platformă, acolo unde primea donații de la sutele de mii de fani pe care le are. Din momentul în care și-a expus prea mult viața personală pe Internet, autoritățile au decis ca nepoata lui, Narcisa, să fie dată în grija statului”.

Analiza cazului vă aparține. Mie filmarea de pe TikTok, cu public spectator, mi-a amintit de primul caz de autoincendiere de după revoluție, când o femeie din Pitești a recurs la acest gest în fața primăriei, în semn de protest că nu i se dădea o locuință. Atunci (sfârșitul anilor 90, parcă), cameramanul unei televiziuni locale a filmat întâmplător scena. Evident, pe post filmarea a fost blurată, însă în redacțiile ziarelor au ajuns fotografii cu femeia cuprinsă de flăcări. Am stat atunci zeci de minute în ședință cu redactorul șef și staful editorial pentru a decide dacă să dăm fotografii „curate”, cu femeia arzând. Deontologia jurnalistică a învins dorința de a vinde mai bine ziarul. Discernământul e o calitate a presei care, cândva, prima și în redacțiile noastre.

Atitudinea aceasta, însușită de jurnaliști profesioniști, a început să dispară încet-încet de câțiva ani. Nu numai atitudinea dispare, dispar jurnaliștii adevărați, cei care au început ca reporteri de teren și au evoluat într-o experiență puternică.

Am mai spus-o și o mai spun: presa în România moare ușor-ușor, printr-o execuție asistată, socio-politică, la care majoritatea electorilor sunt martori. Iar pe hoitul presei se va dansa spectaculos, cu informații filmate despre nunți, botezuri cu maneliști scuipați cu bani pe frunte, cu leul lui Dani Mocanu, cu Vulpița certându-se cu soacra, cu jocul pentru adolecenți „Balena albastră” sau jocurile video cu bătăi între găștile de băieți și fete din școli, cu „bombardieri” amenințând polițiștii etc, etc. Părinți, aveți grijă de copii și mai ales de telefonul lor, cu aplicații de tot felul!