Se schimbă prețul chiriilor la stat. Aproape 3 lei pe metru pătrat la clădirile de lux

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere un proiect de hotărâre care vizează actualizarea tarifului de chirie pe metru pătrat, la stat. Este vorba despre unitățile publice sau private ce sunt locuințe de serviciu, cămine pentru salariați sau cele care aparțin regiilor autonome.

În proiect se arată că se stabilesc tarife și se iau în considerare suprafața, anexele, garajele și chiar și curțile. Tarifele noi vizează și locuințele de serviciu, pe cele de intervenșie, dar și căminele reglementate de Legea 31/1990. Sunt introduse tarife diferite pentru metru pătrat în funcție de specificul suprafeței locative.

Astfel, la acest moment, cele mai ridicate prețuri sunt de 2,84854 lei/mp. Acest tarif se aplică acelor locuințe cu garaj, dotări spciale care includ sauna, piscină, cramă. Spațiul principal de locuit va costa undeva la 1,88408 de lei pe metru pătrat. Acesta este tariful de bază.

Cât privește metrul pătrat pentru alte suprafețe secundare cum ar fi antreul sau tinda, tariful va fi de 0,76260 lei/mp. Și mai puțin costă metrul pătrat pentru spațiile de depozitare, anexe sau terase. Practic în aceste cazuri vorbim despre un tarif de 0.42616 de lei pe metru pătrat.

În cazul în care vorbim despre anexe la gospodării din spațiul rural, tariful aici va fi și mai mic, anume de 0,04486 lei/mp. Sunt actualizate și prețurile pentru curți și grădini aferente suprafețelor în cauză. Categoria administrativă a localității unde se află aceste imobile este foarte importantă. Iar în cazul în care vorbim despre curți și grădini comune prețul este de 0,04486 lei/mp.

Terenul pentru o locuință din oraș are un tarif de 0,06729 lei/mp. Ceva mai scump este terenul pentru o locuință de municipiu, mai exact 0,08972 lei/mp. Pentru a se aplica noile tarife documentul trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial. Abia apoi își poate face efectele și pot intra în vigoare noile prețuri.