Se înmulțesc cazurile de lepră din Cluj. Încă două femei au fost internate preventiv

Noi informații apar după confirmarea, vineri, a două cazuri de lepră identificate la un salon de masaj din Cluj-Napoca. Pe lângă cele două surori deja diagnosticate, alte două angajate ale unității au fost internate preventiv și urmează să fie testate. Autoritățile sanitare continuă monitorizarea tuturor persoanelor care au intrat în contact direct cu acestea, potrivit Digi24.

Cele două surori confirmate cu lepră săptămâna trecută sunt internate în continuare la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, conform informațiilor transmise de sursa citată. Medicii precizează că tratamentul a fost deja început, iar starea lor de sănătate este stabilă. Cele două paciente vor urma terapia pentru o perioadă mai îndelungată și vor rămâne sub supraveghere medicală în spital.

Sâmbătă, alte două colege ale acestora au fost internate preventiv la aceeași unitate medicală, după ce au avut contact cu cele două surori. Luni, acestea vor fi supuse unor investigații medicale, în urma cărora se va putea stabili cu certitudine dacă au contractat boala. Până în acest moment, medicii spun că ele nu prezintă simptome.

Toate cele patru femei sunt din Asia și sunt angajate la același centru SPA din Cluj-Napoca. Autoritățile au stabilit că cele două surori au contractat boala în toamnă, în timpul unei vacanțe în Bali, unde și-au vizitat mama, care suferea, la rândul ei, de lepră.

Între timp, ancheta epidemiologică a fost extinsă și în rândul clienților care au frecventat salonul de masaj în ultima perioadă. Reprezentanții autorităților sanitare afirmă că situația este monitorizată zilnic și că, în acest moment, riscul pentru populația generală este foarte scăzut.

Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică Cluj și Inspecția Sanitară de Stat, a implementat mai multe măsuri pentru limitarea oricărui risc. Acestea includ dezinfecția cu ozon a tuturor spațiilor utilizate, verificarea vestiarelor și a spațiilor individuale de depozitare, intensificarea igienizării cu biocide avizate, programarea angajaților la controale de Medicina Muncii și extinderea anchetei epidemiologice.

„Ministerul Sănătăţii prin DSP a dispus suspendarea activităţii salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice. A fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. După iniţierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariţie, conform protocoalelor internaţionale”, a mai anunțat Rogobete.

Ministrul Sănătății a transmis și o serie de „clarificări medicale importante, pentru calmarea populaţiei”. Acesta a subliniat că lepra are o evoluție lentă și o contagiozitate redusă, iar transmiterea necesită o expunere prelungită. Boala nu se transmite prin strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii cu mijloacele de transport în comun, contact de scurtă durată sau prin folosirea spațiilor comune.

„Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare”, a mai spus ministrul.

Oficialul a reiterat că riscul de răspândire a bolii este redus.

„Riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut, iar situaţia este gestionată cu maximă responsabilitate. Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii va monitoriza zilnic această situaţie, în coordonare cu echipele locale şi naţionale de sănătate publică”, a încheiat Rogobete.