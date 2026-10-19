Scurtmetrajul de animație „Magicianul”, regizat de Bogdan Mureșanu și desemnat cel mai bun scurtmetraj de animație la Premiile Gopo 2026, a fost inclus pe lista lungă a producțiilor luate în considerare pentru nominalizările la cea de-a 99-a ediție a Premiilor Oscar.

Este pentru a doua oară când un scurtmetraj semnat de regizor ajunge pe lista de selecție a Academiei Americane de Film, după succesul obținut de „Cadoul de Crăciun”. Noua producție a fost prezentată la festivaluri internaționale și a primit o mențiune specială la Bucharest Short Film Festival.

Filmul și-a început parcursul internațional în 2025, când a avut premiera mondială la Annecy International Animation Film Festival, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate animației.

Ulterior, acest scurtmetraj a fost inclus în selecțiile mai multor festivaluri internaționale ale căror criterii permit calificarea producțiilor pentru Premiile Oscar. Printre acestea se numără Huesca International Film Festival din Spania, HollyShorts Film Festival și Riverrun International Film Festival din Statele Unite, BALINALE Bali International Film Festival din Indonezia, Dingle Animation Film Festival din Irlanda, In The Palace International Short Film Festival din Bulgaria, Tirana International Film Festival din Albania, Izmir International Short Film Festival din Turcia și St Louis International Film Festival din SUA.

Recent, producția a fost prezentată și la Dallas International Film Festival.

La șase ani după ce „Cadoul de Crăciun” a ajuns pe lista de selecție pentru Oscar, regizorul revine în atenția industriei cinematografice internaționale cu un proiect diferit, care marchează debutul său în regia unui film de animație.

„Faptul că după şase ani, istoria se repetă în cel mai frumos şi surprinzător mod, cu o selecţie pe lista lungă pentru nominalizările la Premiile Oscar, mă bucură şi mă onorează. Le sunt recunoscător partenerilor de drum de la Mailuki Films, distribuitorul internaţional al filmului, tuturor membrilor echipei, colegilor şi prietenilor care au sprijinit realizarea scurtmetrajului MAGICIANUL”, a declarat regizorul Bogdan Mureșanu.

Povestea scurtmetrajului pornește de la o proză publicată de Bogdan Mureșanu în volumul „Erata”. Acțiunea este plasată în Sulina, în anul 1910, în seara inaugurării primei centrale electrice din oraș.

Personajul principal este magicianul Ilarion, care trăiește o poveste de dragoste interzisă și se confruntă cu incertitudinile unei lumi aflate în schimbare, tot mai moderne și mai cosmopolite.

Regizorul a explicat că animația i-a oferit posibilitatea de a recrea atmosfera unei epoci dispărute și de a reda esența poveștii sale printr-un limbaj vizual aparte.

„Îmi doream, de multă vreme, să readuc la viaţă o lume apusă, iar tehnica animaţiei mi-a permis să recreez, pornind de la imagini statice, decorurile în care se desfăşoară acţiunea filmului, dar am dorit, de asemenea, să ajung la esenţa poveştii. Animaţia a fost un mediu care s-a potrivit intenţiei mele: nu de a ilustra gloria unei lumi apuse, arătând viaţa dintr-un port odată exuberant şi cosmopolit, redus acum la dimensiunile unui orăşel uitat, ci de a reprezenta esenţa poveştii pe care am scris-o cu mulţi ani în urmă”.

Filmul, în special filmul de animaţie, care se presupune a fi o invenţie vizuală totală, trebuie să producă o imagine care, în cel mai bun caz, să rămână apoi agăţată pe pereţii acelor «coridoare întunecate» din mintea spectatorului. Şi mă bucur că acest mod de a spune o poveste a călătorit, la rândul lui, prin lume, şi mi-a permis să sper că voi putea face un lungmetraj de animaţie amplu, pentru toate categoriile de public”, a declarat regizorul Bogdan Mureșanu.

Distribuția vocală a filmului reunește mai mulți actori români, printre care Cosmin Șofron, Mihai Gruia Sandu, Ionuț Achivoaie, Ioana Flora, Luca Toma, Olimpia Melinte, Valeriu Andriuță, Dana Vulc, Claudiu Trandafir, Ștefan Velniciuc, Constantin Florescu, Virgil Aioanei, Ionuț Grama, Adriana Titieni, Constantin Bărbulescu, Tudor Istodor, Oltin Hurezeanu și Sebastian Ioan Lungu.

Mircea Lăcătuș și Andrei Bălășoiu au semnat montajul, iar muzica a fost compusă de Didier Falk. Direcția artistică a fost realizată de Alexandru Talambă, cunoscut și sub numele de „Tamba”, autor, ilustrator și artist de benzi desenate, cu albume precum „Sidi Bouzid Kids” (2012), „Elabuga” (2011) și „Mila 23” (2012).

Bogdan Mureșanu este scenaristul, regizorul și producătorul lungmetrajului „Anul Nou care n-a fost”, care a obținut peste 25 de premii internaționale și 10 trofee la Premiile Gopo. Printre distincțiile filmului se numără premiul pentru cel mai bun film în secțiunea Orizzonti și premiul FIPRESCI, ambele obținute la Festivalul de Film de la Veneția, în 2024.

Regizorul și-a început activitatea de scenarist în 2008, cu „Torța umană”, desemnat cel mai bun scurtmetraj la competiția de scenarii TIFF. Ulterior, a semnat scenariul animației „Opinci”, din 2019, regizată de Anton și Damian Groves, precum și al producției „Unde este Sofia?”, premiată la Festivalul de Film OAXACA din Mexic, în 2012.

Printre scurtmetrajele pe care le-a scris și regizat se numără „Tuns, ras și frezat” (2013), „Spid” (2016), „Negruzzi 14” (2016) și „Reflexul Semmelweis” (2016).

Lansat în 2018, „Cadoul de Crăciun” a câștigat premiul Academiei Europene de Film în 2019, a fost selectat la peste 200 de festivaluri și a obținut 72 de premii, inclusiv Grand Prix la Festivalul Internațional de Film de la Clermont-Ferrand, în Franța. Scurtmetrajul s-a aflat și pe lista scurtă a producțiilor luate în considerare pentru nominalizările la Oscar.