Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”

Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
Regizorul Bogdan Mureșanu a vorbit la podcastul moderat de Liviu Mihaiu, pe evz.ro, despre o mare problemă a cinematografiei românești, care produce mult conținut, dar nu prea are unde să-l livreze. Cineastul este supărat pe clasa politică și cred că prestația Executivului condus de premierul Ilie Bolojan este una sinucigașă. Care va duce la un vot masiv al partidelor autodeclarate suveraniste.

„Acum sunt în juriu la Gopo, pe anul ăsta sunt 125 de lung metraje. Este uriaș. E adevărat că o să spuneți că jumătate din ele sau o treime cel puțin sunt filme făcute cu influenceri de tipul Sally. E adevărat. Bun. Există o piață și pentru alea. Dar știi ce este aici caraghios? Deci sunt 124 de lung metraje. Asta înseamnă că ar trebui să ai o premieră la fiecare trei zile. Dar guess what? N-ai unde să faci aceste premiere.

„Te duci la mall, e de râsul lumii”

Nu ai cinematografe, nu ai unde să le arăți. Noi nu avem nici măcar un cinematograf unde să faci premierele. Te duci la mall, e de râsul lumii”, a semnalat Bogdan Mureșanu o mare problemă de infrastructură din zona cinematografiei românești.

Cineastul este și el supărat de politicile de austeritate adoptate de Guvernul lui Ilie Bolojan și atrage atenția că, în acest context, partidele suveraniste ar putea să câștige multe voturi.

Decidenții, de slabă factură

Cred că e destul de ușor ca odată ce ai viziunea să schimbi lucrurile, dar cum se face că selecția oamenilor care sunt decidenți în domeniul ăsta și în altele, nu știu de ce, este atât de slabă. Cum să ai oameni care, în cazul acestui Guvern, În cazul acestui Guvern acum, că avem o supărare, evident că s-au tăiat niște lucruri, mie mi se pare că este suicidar. De ce? Mare parte din vot, în primul rând, acest Guvern a ieșit grație unor oameni.

E votat, este? Da, da, am votat ca să scăpăm de suveraniștii tăi (n.r. - către Liviu Mihaiu). Păi în condiții astea, exact, nu o să scăpăm. O să ajungem acolo”, a mai afirmat Bogdan Mureșanu.

