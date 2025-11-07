Schimb de replici între Fulgy și Gabi Bădălau: Am învățat ceva bun, să am grijă la nebune

Fulgy are în fiecare zi câte un target dintre persoanele publice din România. De această dată, artistul a avut un schimb de replici cu Gabi Bădălău, căruia i-a transmis o avertizare.

Gabi Bădălău a ajuns pe pagina de internet a lui Fulgy, după ce acesta din urmă i-a dat câteva mesaje. Bădălău i-a răspuns simplu: ”să fii sănătos! Eu îți apreciez familia, faptul că studiezi. În rest, nu te cunosc să-ți pun etichete așa cum o faci tu”. Iar Fulgi s-a activat.

”Tu trebuie să mă aprciezi pe mine că familia mea ți-a cântat datorită mie. Învață despre instrumente, nu vreau să vprbesc prost. Că am luat exemplu și de la tine și am învățat ceva bun! Să am grijă la nebune! Prima avertizare”, i-a transmis Fulgy omului de afaceri. La ce anume s-a referit, cu siguranță asta vor lămuri ei doi.

Cert este că băiatul Clejanilor a transmis tot felul de cuvinte mai multor persoane printre care se numără și Mădălin Voicu, Dan Bursuc, Mihai Morar, Selly, dar și George Pian.

Acesta din urmă i-a transmis mai multe amenințări, dar și rugăminți mamei lui să îl potolească. Numai că nici rugămințile, nici amenințările nu pare că și-a făcut efectul. Drept urmare, Fulgy tot postează. Acum și-a luat și un nou nume de scenă Pharaoh Fulgy Moftamhamun.

Practic acesta spune că este asemenea unui faraon din perspectivă muzicală. Ocazional acesta arată imagini de pe terasa locației unde stă cu dronele și elicopterele poliției. Cel mai probabil ca să arate că este protejat și că e complicat să ajungă cineva la el, în cazul în care s-ar încerca.

Cert este că în fiecare zi, băiatul Clejanilor pare că mai pune paie pe foc. Rămâne de văzut când se va opri sau dacă îl va opri cineva din familie înainte ca lucrurile să escaladeze și mai rău.