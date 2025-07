Social Schema de plafonare a prețurilor la energia electrică se încheie astăzi







Schema de plafonare a prețurilor la energia electrică se încheie luni, după aproape patru ani și jumătate. Începând de marți, prețurile vor fi stabilite exclusiv pe piața liberă, iar consumatorii nu vor mai beneficia de prețurile plafonate de 0,68 lei/kWh, 0,80 lei/kWh și 1,3 lei/kWh,.

Prețurile la energia electrică se vor schimba

Conform ofertelor transmise clienților, noile prețuri la energia electrică pot ajunge până în jurul valorii de 1,5 lei/kWh, ceea ce ar putea determina o dublare a facturii pentru consumatorii cu un consum de până în 100 kWh.

Cetățenii au posibilitatea de a-și schimba furnizorul online, în cazul în care găsesc o ofertă mai avantajoasă. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a recomandat consumatorilor să verifice comparatorul de preţuri pentru a alege cea mai potrivită ofertă.

Campania lansată de ANRE

ANRE a lansat o campanie națională de informare publică destinată consumatorilor de energie electrică, în contextul încetării schemei de plafonare-compensare aplicabile prețurilor din sectorul energetic, care va avea loc la 1 iulie 2025. Potrivit unui comunicat ANRE, materialele vizează atât consumatorii activi din mediul urban, cât și pe cei vulnerabili, oferind informații clare și siguranță în procesul de alegere.

Președintele autorității, George-Sergiu Niculescu, a solicitat tuturor furnizorilor să transmită notificări clare privind noile prețuri și a anunțat sancțiuni pentru cei care nu respectă această obligație.

„Unii furnizori au început să vină cu oferte mai bune pentru a-şi păstra clienţii. Mii de portări de contracte de furnizare de energie electrică au loc în fiecare zi. Mesajul meu către furnizori este simplu Nu vă luptaţi doar pentru a vă menţine portofoliul - veniţi cu oferte atractive şi pentru clienţii altor furnizori”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ajutor financiar pentru persoanele vulnerabile

Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de vineri, o măsură care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru persoanele aflate în risc de sărăcie energetică, printr-un ajutor destinat plății facturilor la energie electrică.

Începând cu 1 iulie 2025, consumatorii eligibili vor beneficia lunar de o sumă de 50 de lei, sub forma unui tichet electronic utilizabil exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică. Măsura este pentru persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei pe lună și familiilor cu venit mediu pe membru de sub 1.784 lei lunar. Potrivit estimărilor, peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară vor putea accesa acest sprijin.

Tichetele electronice vor fi distribuite prin intermediul Poștei Române, fără a se percepe comisioane sau alte costuri suplimentare beneficiarilor.

Situația contractelor prosumatorilor după 1 iulie

Conform informaţiilor publicate pe site-ul ANRE, contractele prosumatorilor cu furnizorii de energie rămân valabile cu aceleași condiții până la expirare, iar dacă termenul depășește data de 1 iulie, se aplică prețurile din contract până la primirea unei noi oferte.

„Schema de plafonare a preţurilor la energie electrică s-a încheiat, dar drepturile prosumatorilor nu s-au modificat. Dacă aveţi o putere instalată de până la 200 kW aveţi dreptul la compensare cantitativă direct în factură, iar dacă aţi produs mai multă energie decât aţi consumat, puteţi utiliza cantitatea de energie pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării”, au explciat reprezentanții ANRE.