Scandalul Fănel Bogos schimbă modul în care se vor desfășura întâlnirile oficiale. Totul va fi înregistrat

Secretariatul General al Guvernului a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), o platformă obligatorie la nivelul Executivului, creată pentru a înregistra întâlnirile oficiale și a spori integritatea în deciziile publice.

Inițiativa vine în contextul scandalului întâlnirii dintre liderul PNL Mihai Barbu și omul de afaceri Fănel Bogos, arestat preventiv.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a anunțat, miercuri, lansarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă electronică obligatorie pentru toate structurile Executivului.

Dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), aplicația permite înregistrarea tuturor întâlnirilor oficiale, identificarea participanților și monitorizarea istoricului interacțiunilor dintre reprezentanții Guvernului și diferite entități publice sau private.

„Prin demersurile Secretariatului General al Guvernului (SGG), în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), a fost lansată noua platformă RUTI, iar utilizarea acesteia devine obligatorie la nivelul Guvernului, în conformitate cu Legea nr. 49/2025”, se arată într-un comunicat publicat de instituție pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit SGG, noua versiune a platformei RUTI este „complet modernizată din punct de vedere tehnic și funcțional” și are scopul de a întări transparența, etica și responsabilitatea în procesul de luare a deciziilor publice.

Registrul permite:

înregistrarea și publicarea întâlnirilor oficiale , inclusiv detalii despre data, locul și scopul acestora;

accesarea informațiilor despre participanți , inclusiv afilierile lor instituționale sau organizaționale;

vizualizarea istoricului interacțiunilor dintre funcționarii publici și reprezentanții altor entități;

generarea de rapoarte și statistici, utile în evaluarea activității administrative.

Lansarea acestei platforme este parte din Jalonul 432 al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dedicat consolidării eticii și integrității în administrația publică.

Necesitatea implementării Registrului Unic al Transparenței Intereselor a fost readusă în atenția Guvernului după un incident care a provocat reacții politice și publice.

Recent, liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, a solicitat o întâlnire oficială cu premierul Ilie Bolojan, invocând „probleme interne de partid” în filiala sa.

Întâlnirea, care ar fi durat aproximativ 15 minute, a avut loc la Palatul Victoria, dar a generat controverse majore din cauza faptului că Barbu a venit însoțit de omul de afaceri Fănel Bogos.

Bogos se află în prezent în arest preventiv, acuzat că ar fi încercat să influențeze instituțiile statului pentru a evita sancțiuni impuse fermei sale de pui și pentru a interveni în schimbarea conducerii ANSVSA Vaslui.

În același dosar, și președintele PNL Vaslui a fost plasat sub control judiciar, în urma anchetei instrumentate de procurori.

În urma acestor evenimente, Guvernul a accelerat adoptarea măsurilor pentru transparență administrativă. Astfel, utilizarea RUTI devine obligatorie pentru toate ministerele, agențiile guvernamentale și instituțiile subordonate.

Fiecare întâlnire oficială cu reprezentanți ai companiilor, organizațiilor non-guvernamentale, sindicatelor sau altor grupuri de interese va trebui înregistrată în sistem, iar informațiile vor fi publice.

Potrivit SGG, platforma va contribui la prevenirea influențelor neautorizate, la creșterea încrederii publice în actul de guvernare și la limitarea contactelor opace dintre mediul politic și mediul de afaceri.

Platforma RUTI a fost dezvoltată și securizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, instituția care gestionează infrastructura IT critică a statului. Sistemul este găzduit pe servere guvernamentale, iar accesul este permis doar pe bază de autentificare instituțională, conform standardelor de protecție cibernetică aplicate în administrația publică.

Datele introduse vor fi arhivate, monitorizate și accesibile instituțiilor de control — inclusiv Curții de Conturi și Agenției Naționale de Integritate (ANI) — pentru verificări ulterioare privind eventuale conflicte de interese.

Lansarea RUTI marchează o premieră administrativă: pentru prima dată, interacțiunile dintre decidenții politici și mediul extern devin trasabile și verificabile.

Deși inițiativa era prevăzută încă din 2023, implementarea ei a fost tergiversată până în urma scandalului generat de întâlnirea dintre Mihai Barbu și Fănel Bogos.

Acum, Guvernul susține că sistemul va deveni un standard permanent al transparenței. „RUTI este un pas esențial pentru modernizarea relației dintre stat și cetățean, dar și pentru prevenirea oricăror suspiciuni de influență politică sau economică nejustificată”, se arată în comunicatul SGG.