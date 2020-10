Reporterul Adelin Petrișor a intrat în vizorul controversatei Doinei Gradea, președintele TVR, după ce a dezvăluit că reporterii de teren sunt puși să acopere şi turele colegilor bolnavi de Covid

Adelin Petrișor, reporter special al TVR, dezvăluie că a primit un email de la Doina Gradea, în care i se reproșează că și-a criticat șefii pentru că nu găsesc înlocuitori pentru 2 colegi bolnavi de Covid.

Omerta în TVR

Jurnalistul afirmă că, după cum sună reproșurile din email, nu l-ar mira să i se facă şi o procedură disciplinară pe motiv că prejudiciază imaginea TVR.

”În dimineața aceasta, eu și alți câțiva din conducerea TVR am primit un email de la președintele instituției. Din câte am înțeles – e posibil să nu pot cuprinde, sunt doar un reporter de teren – cea mai mare problemă e că eu am ieșit public pe Facebook, nu că într-o instituție cu 2.200 de angajați și vreo 200 de colaboratori nu se găsesc înlocuitori pentru 2 reporteri bolnavi de #COVID19.

Doamna președinte a subliniat că nu e prima oară când fac asta și că postarea mea a atras comentarii jignitoare la adresa unor colegi și chiar a instituției.

După cum sună reproșurile din email, nu m-ar mira să mă bage repede-repede într-o procedură disciplinară pentru că “prejudiciez imaginea TVR”. Cred că trebuie să o las mai ușor cu știrile făcute prin spitalele #COVID și să încep să caut un avocat bun…Oricum, mai povestim”, scrie Adelin Petrișor pe Facebook.

În postarea care se pare că a deranjat-o pe Doina Gradea, Adelin Petrișor povestea că după vreo 7 luni de program de teren în pandemie, 2 reporteri ai ştirilor TVR s-au îmbolnăvit de Covid.

„O rușine imensă”

Acesta a criticat faptul că, în loc să-i înlocuiască pe cei doi reporteri pe o perioadă de 2-3 săptămâni cu oameni din redacție sau din alte departamente ale TVR, șefii au preferat să îi pună pe cei rămași într-un program haotic.

”După vreo 7 luni de program de teren în pandemie, 2 reporteri ai Știrilor TVR au #COVID19. Din câte știu, oamenii iau tratament, dar sunt acasă, nu la spital.

Încă de la început, noi lucrăm împărțiți în două ture, doar câte 4 reporteri de teren pe fiecare tură, foarte puțini în comparație cu orice redacție din România.

Acum, în loc să-i înlocuiască pe cei 2 pe o perioadă de 2-3 săptămâni cu oameni din redacție sau din alte departamente ale TVR, șefii au preferat să ne amestece pe noi cei rămași și să ne pună într-un program haotic. Gata, s-a dus ideea că turele nu se pot întâlni la muncă”, a scris Adelin Petrișor în urmă cu două zile.

Acesta mai spune că i se pare o rușine imensă că o televiziune cu 2.200 de angajați nu poate găsi înlocuitori pe termen scurt pentru doi reporteri bolnavi.

TVR, armata cu 1000 de generali

Mai mult, Adelin Petrișor, care are un CV impresionant ca reporter de război, afirmă că la Știri numărul producătorilor, editorilor și prezentatorilor e cel puțin dublu față de cel al reporterilor.

”Am vorbit cu producătorul general, cu șefa Știrilor și cu președintele TVR. Le-am explicat că suntem obosiți, stresați și că programul de până acum ar fi fost cel mai bun pentru această perioadă complicată. Toți au zis că ne înțeleg, că nu au alte soluții și fiecare a arătat cu degetul spre altcineva.

Le-am spus și eu că mi se pare o rușine imensă că o televiziune cu 2.200 de angajați nu poate găsi înlocuitori pe termen scurt pentru 2 reporteri bolnavi. Poate nu ar trebui să mă mir chiar așa de tare. Dacă stau să mă gândesc bine, la Știri numărul producătorilor, editorilor și prezentatorilor cred că e cel puțin dublu față de cel al reporterilor. TVR, armata cu 1.000 de generali și o singură ordonanță…”, a mai subliniat Adelin Petrișor.

Sursa: Spotmedia