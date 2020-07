Doina Gradea a declarat, în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că, în momentul în care a acceptat funcția de Președinte-Director General al SRTV, nu avea nicio idee despre ceea ce înseamnă managementul unei instituții publice, „la acest nivel care este extrem de înalt”.

„Ce pot să vă spun este că am muncit ca un rob. De dimineață, până noaptea. Am avut momente când am muncit până la 2-3 noaptea, încercând să desțelenesc… (…)

Desțeleneam lucrurile și, vorba acestei echipe cu care lucram, în fiecare zi aveam cel puțin nouă bombe plasate. Bombă! Bombă însemnând tot felul de probleme care puteau exploda într-un fel groaznic. Și le dezamorsam la timp. Mi se plasau bombițe. În fiecare zi.

De ce? Probabil că este în firea unora să facă așa. Nu știu, poate că o fac în joacă, poate că le mângâie orgoliul. Eu le-am spus tuturor, inclusiv colegilor mei din echipa de management, care au câteodată niște momente de răbufnire, pentru că toată lumea spune „Rating, management dezastruos” și noi de-abia ne descurcăm… Tot bugetul e să plătim salarii și încă ceva câtuși de puțin. Cu ce anume să faci?

Ceea ce este în fișa de post sau în responsabilitățile Președintelui General e scris în lege. Precis. Cu subiect și predicat. Dar eu sunt trasă la răspundere pentru orice, chiar și pentru ce nu am făcut”, a declarat Doina Gradea.