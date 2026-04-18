Satul vechi de 5.000 de ani din Scoția scos la lumină de o furtună și conservat aproape intact sub nisip

În largul coastelor nordice ale Scoției, pe insulele Orkney, se află unul dintre cele mai bine conservate situri preistorice din Europa: Skara Brae. Așezarea, datată în jurul anilor 3100–2500 î.Hr., a fost descoperită în anul 1850, în urma unei furtuni violente care a măturat dunele de nisip de pe țărm și a scos la iveală structuri de piatră până atunci complet ascunse.

Descoperirea nu a fost rezultatul unei expediții arheologice planificate, ci al unui fenomen natural care a modificat peisajul și a dezvăluit un sat preistoric într-o stare de conservare considerată excepțională. Inițial, localnicul William Watt a fost cel care a observat structurile expuse de furtună și a început primele investigații rudimentare.

Ulterior, situl a atras atenția specialiștilor și a devenit un punct central în studiul epocii neolitice din Europa de Nord.

Skara Brae este format dintr-un grup de locuințe construite din piatră, interconectate prin pasaje acoperite. În total, au fost identificate opt structuri principale, fiecare dintre ele oferind indicii despre modul de viață al locuitorilor de acum aproximativ 5.000 de ani.

Casele sunt semi-îngropate în sol, o tehnică utilizată pentru protecție împotriva vânturilor puternice din regiune. Pereții groși din piatră și acoperișurile, probabil realizate din materiale organice, contribuiau la menținerea unei temperaturi relativ stabile în interior.

Interiorul locuințelor este remarcabil prin gradul de organizare. Fiecare casă conține elemente care pot fi interpretate drept mobilier fix: paturi din piatră, rafturi, spații de depozitare și, în mod constant, o structură centrală considerată a fi vatra.

Această uniformitate sugerează existența unor norme clare de organizare a spațiului domestic și indică un nivel de planificare socială mai avansat decât s-a crezut anterior pentru comunitățile neolitice.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale sitului Skara Brae este starea sa de conservare. După abandonarea așezării, structurile au fost acoperite treptat de nisip, ceea ce a creat un mediu relativ stabil, protejând locuințele de eroziune și intervenții externe.

Această acoperire naturală a funcționat similar unei capsule a timpului, păstrând nu doar structura clădirilor, ci și obiecte de uz cotidian. Printre descoperirile arheologice se numără unelte din piatră, vase, ace din os și alte artefacte care oferă informații detaliate despre viața de zi cu zi.

Conservarea mobilierului din piatră este un element rar întâlnit în siturile preistorice, unde majoritatea obiectelor realizate din materiale organice nu au supraviețuit trecerii timpului.

Analiza sitului indică faptul că Skara Brae nu a fost o așezare temporară, ci o comunitate stabilă, locuită pe o perioadă îndelungată. Aranjamentul caselor și existența unor pasaje acoperite sugerează un grad ridicat de cooperare între locuitori.

Accesul în locuințe era controlat, iar intrările puteau fi închise, ceea ce indică preocupări legate de securitate sau de protecție împotriva condițiilor meteorologice.

Prezența unor obiecte similare în toate locuințele sugerează o relativă egalitate între membrii comunității, fără diferențe evidente de statut social reflectate în arhitectură.

Dieta locuitorilor pare să fi fost bazată pe resurse marine și agricole, incluzând pește, scoici și produse cultivate local. Analizele arheologice au identificat, de asemenea, urme de activități precum prelucrarea pielii și fabricarea uneltelor.

Deși Skara Brae oferă o imagine detaliată asupra vieții neolitice, motivele abandonării așezării nu sunt pe deplin cunoscute. Una dintre ipoteze sugerează că schimbările climatice sau furtunile repetate ar fi putut face zona nelocuibilă.

Alte teorii indică posibile modificări în structura socială sau migrarea către alte regiuni. Lipsa unor dovezi clare face dificilă stabilirea unei cauze precise.

Cert este că, după abandon, situl a fost acoperit de nisip și a rămas ascuns timp de milenii, până la furtuna din 1850.

Astăzi, Skara Brae este considerat unul dintre cele mai importante situri neolitice din Europa și face parte din patrimoniul mondial UNESCO, în cadrul ansamblului cunoscut sub numele de „Heart of Neolithic Orkney”.

Importanța sa derivă nu doar din vechime, ci și din nivelul de detaliu pe care îl oferă cercetătorilor. Spre deosebire de alte situri unde informațiile sunt fragmentare, Skara Brae permite o reconstrucție relativ completă a vieții cotidiene din perioada neolitică.

Cercetările continuă, iar metodele moderne, precum scanările 3D și analizele de laborator, contribuie la aprofundarea cunoștințelor despre acest sit.