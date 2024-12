România - starea de comă. Indusă

Suntem țara lui Cain, în care Abel n-a murit încă de tot. Dar va veni pedeapsa lui Dumnezeu, mașină, și-i va mătura pe amândoi, pentru ca neamul lor să crească, să crească biblic, dincolo de zările țării.

În 1976, a apărut al doilea roman al lui Juan Jesús Armas Marcelo, romancier, eseist și jurnalist spaniol, Estado de coma” - starea de comă. „Starea de coma” este o zguduitoare metaforă a singurătații umane prin personajul central, Siaka Garcia si in acels timp un uimitor rechizitoriu la adresa unei societati dominate de violență, corupție si birocrație. De loc departe de ce trebuie să simtă acum mai multe milioane de români.

Într-un interviu, autorul declară că:

Speranța viitorului este zadarnică , am spus-o deja, nu ajunge niciodată și când ajunge nu este ceea ce ne-am imaginat, bine sau rău: este altceva care încetează să mai fie viitor pentru a deveni trecut după o clipă; Și aici intervine din nou memoria: cum ne amintim ea va fi mai bine decât prezentul imediat al oricărei amintiri.

Sunt deja bătrân, deși nu străvechi, iar atitudinea mea în viață până acum a fost să nu uit nici cea mai mică amintire din trecutul meu, din diferitele vieți pe care am avut privilegiul să le trăiesc până astăzi. Singura frică pe care am avut-o și am în viață este pierderea amintirilor , abandonarea treptat a memoriei până când o pierd complet și pierderea pe sine în neant. Dictonul latin ”carpe diem” conține o filozofie profundă și include memoria, adică să nu uităm trecutul pentru a nu repeta greșelile pe care le-am făcut și noi. Amintește-ți! Cel care uită repetă eroarea, de parcă experiența nu ar fi mama vieții. Viața nu este tocmai un paradis și lumea pe care o creăm încetul cu încetul rupe uneori echilibrul.” A iubi memoria înseamnă a-ți aminti trecutul pentru a merge înainte : a învăța din tot, din dezastruos și sublim.