Reacția lui Elon Musk după anularea alegerilor prezidențialelor din România: What the heck?

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a avut prima reacție după ce s-a aflat că alegerile prezidențiale din România au fost anulate. Declarația miliardarului vine după ce Donald Trump Jr a spus că anularea alegerilor prezidențiale din România a fost decisă de Doroș.

„What the heck? (ce naiba)”, a scris Musk pe platforma X.

Musk a fost cel mai mare susținător al campaniei lui Donald Trump. Documentele depuse la Comisia Federală pentru Alegeri arată că Musk a donat mai mult de 238,5 milioane de dolari către America Pac, un comitet de acțiune politică pe care chiar CEO-ul Tesla l-a înființat și care a devenit unul dintre principalele vehicule de strângere de fonduri ale lui Trump.

Documentele arată că Musk a făcut trei donații individuale de câte 25 de milioane de dolari către America Pac doar în a doua jumătate a lunii octombrie. Miliardarul a donat și 20,5 milioane de dolari către RBG Pac, un comitet pro-Trump numit după fosta judecătoare a Curții Supreme Ruth Bader Ginsburg, ridicând totalul sprijinului său pentru campania președintelui la mai mult de 259 de milioane de dolari. Musk a fost singurul donator al RBG Pac, conform documentelor.

Fiul cel mare al președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump Jr., a criticat decizia CCR de a anula primul tur al alegerile prezidențiale: „Uau, uite ce se întâmplă în România! Curtea Constituțională tocmai a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. O altă încercare Soros/marxistă de a manipula rezultatul și de a nega voința oamenilor.” În cadrul postării, acesta a mai scris: „ Ea va pierde și ei știu asta”.

Wow, look at what’s happening in Romania! The Constitutional Court just canceled the first round of their presidential election. Another Soros/Marxist attempt at rigging the outcome & denying the will of the people. She’s going to lose, and they know it. https://t.co/F71dr26hNR

