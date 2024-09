Politica Cum a dat Traian Băsescu foc la 38 de nave și a scăpat nepedepsit







Traian Băsescu a fost implicat într-un accident major. Incidentul a rămas în istoria marinei moderne. 38 de nave au fost incendiate în portul Rouen, Franța. Nava condusă de Băsescu a fost responsabilă pentru dezastrul care a poluat râul Sena.

Fostul președinte, Traian Băsescu a declarat că, înainte de a intra în politică, și-a atins apogeul profesional ca ofițer de marină, fiind un „excelent profesionist”.

„Vreau să știți următorul lucru, pe care, dacă l-ați uitat, vi-l reamintesc: eu am atins vârful profesional al carierei mele pe ceea ce am știut să fac. Am navigat 12 ani, am fost patru ani ofițer pe diverse trepte: ofițer trei, ofițer doi, ofițer unu, secund și, pe urmă, comandant de navă. Am făcut serviciu pe cele mai mari nave ale țării, pe cele mai riscante nave ale țării, nave petroliere.

Prima mea comandă a fost o navă de 42.000 de tone, în 1981, o navă de mărime la care mulți aspirau ca, la sfârșit de carieră, să ajungă pe asemenea navă. După un an de comandă pe o navă de 42.000 de tone, am comandat petrolierul de 85.000 de tone Crișana, după care am preluat, după un an și jumătate, cea mai mare navă a țării, construită în România, petrolierul Biruința”, a amintit Băsescu.

Cum a incendiat Traian Băsescu 38 de nave

În 1999, Traian Băsescu a făcut o mărturisire la TV. El a vorbit despre o întâmplare pe care a trăit-o ca marinar. Incidentul a avut loc în Portul Rouen din Franța. Nava sa a suferit o defecțiune tehnică. Aceasta a provocat un incendiu în care au fost afectate 38 de nave.

„Când eram comandant pe Argeș, la trei luni de când îmi obținusem brevetul de comandant, am luat foc în Portul Rouen. Nu numai eu, 38 de nave au fost în incendiul din Rouen, în Franța. Nava suspectată că a generat poluarea, care a făcut ca tot bazinul Portului Rouen și Sena să fie tot o flacără pe o întindere de 3 km, a fost nava mea, pentru că era nava cea mai mare din zonă și descărcam naftă în dana rafinăriei "Sholfrancaise", a spus fostul președinte."

Întreaga zonă, inclusiv Sena, a fost cuprinsă de flăcări pe o distanță de 3 km.

Fostul președinte a păcălit autoritățile franceze

Băsescu a fost reținut în Franța timp de 28 de zile pentru anchetă. Totuși, a explicat că autoritățile franceze trebuiau să dovedească faptul că nava sa a provocat incendiul. În final, vina nu a putut fi probată.

„Am stat acolo 28 de zile în anchetă. Nu trebuia să dovedesc eu că nu s-a produs poluarea de la mine, ci autoritățile franceze trebuiau să dovedească că s-a produs poluarea de la mine. După 28 de zile, instanța s-a pronunțat că nu poate fi probată vina navei 'Argeș'. Acum pot să o spun public, nu mai e nici un secret. Am schimbat ceva în instalație înainte să permitem accesul autorităților franceze la bord. Asta a făcut imposibilă demonstrația, demonstrarea vinei noastre... Acasă nu puteam să nu-i spun care a fost realitatea măcar armatorului, armatorul nu puteam să mi-l mint, iar în echipaj erau destui care știu ce s-a întâmplat.”, a mărturisit fostul președinte.