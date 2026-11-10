Numărul nașterilor din România a scăzut cu 0,8% în septembrie 2026 față de luna precedentă, în timp ce numărul deceselor s-a redus cu 5,5%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar și în condițiile unei scăderi a mortalității, bilanțul demografic a rămas negativ: în septembrie au fost înregistrate cu 4.691 mai multe decese decât nașteri.

Datele INS arată că fenomenul persistă și în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În septembrie 2026, numărul nou-născuților a fost cu 1,2% mai mic decât în septembrie 2025, iar cel al deceselor a scăzut cu 1,8%. Cifrele reflectă continuarea dezechilibrului demografic din România, în care numărul deceselor îl depășește constant pe cel al nașterilor.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna septembrie au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.143 de copii. Numărul este cu 100 mai mic decât în august, ceea ce reprezintă o scădere de 0,8%.

În aceeași perioadă, autoritățile au înregistrat 17.834 de certificate de deces, dintre care 9.407 pentru persoane de sex masculin și 8.427 pentru persoane de sex feminin.

Față de luna august 2026, numărul deceselor a fost mai mic cu 1.041, respectiv cu 5,5%. Scăderea a fost de 5,1% în cazul bărbaților și de 5,9% în cazul femeilor.

În cazul copiilor cu vârsta sub un an, în septembrie au fost înregistrate 49 de decese, cu opt mai puține decât în luna precedentă.

Diferența dintre numărul persoanelor decedate și cel al copiilor născuți vii a fost de 4.691 de persoane în septembrie 2026.

Sporul natural: -4.691 de persoane

Astfel, numărul deceselor înregistrate în România a fost de aproximativ 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor.

Comparația cu septembrie 2025 arată o ușoară reducere a deficitului natural. În urmă cu un an, sporul natural era de minus 4.863 de persoane, ceea ce înseamnă că diferența dintre decese și nașteri s-a diminuat cu 172 de persoane.

Cu toate acestea, bilanțul demografic rămâne negativ, iar scăderea numărului de nașteri continuă să contribuie la dezechilibrul dintre generații.

Distribuția deceselor pe categorii de vârstă arată că persoanele în vârstă au reprezentat cea mai mare parte a mortalității înregistrate în septembrie.

Conform INS, 7.272 de persoane decedate aveau cel puțin 80 de ani, reprezentând 40,8% din total. Alte 5.008 decese, respectiv 28,1%, au fost înregistrate în grupa de vârstă 70-79 de ani.

În categoria persoanelor cu vârste între 60 și 69 de ani au fost raportate 2.837 de decese, echivalentul a 15,9% din total.

Cele mai puține decese au fost înregistrate în rândul copiilor și tinerilor. Statisticile indică:

67 de decese în grupa de vârstă 0-4 ani;

42 de decese în categoria 5-19 ani;

89 de decese în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani.

În septembrie 2026, în mediul urban au fost înregistrate 9.098 de decese, dintre care 4.708 în rândul bărbaților și 4.390 în rândul femeilor.

În mediul rural au murit 8.736 de persoane. Dintre acestea, 4.699 au fost bărbați și 4.037 femei.

Comparativ cu septembrie 2025, numărul deceselor a scăzut cu 1,5% în mediul urban și cu 2,2% în mediul rural.

Evoluția diferă însă în funcție de sex. În mediul urban, decesele în rândul bărbaților au scăzut cu 3,8%, în timp ce în cazul femeilor s-a înregistrat o creștere de 1,2%. La sate, mortalitatea masculină a scăzut cu 0,3%, iar cea feminină cu 4,3%.

Statisticile INS includ și date despre căsătorii și divorțuri. În septembrie 2026, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 11.263 de căsătorii.

În aceeași lună au fost raportate 2.391 de divorțuri, pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau încheiate prin acordul soților, pe cale administrativă ori prin procedură notarială.

Aceste date completează imaginea evoluției populației, alături de indicatorii privind nașterile și decesele.

Raportarea anuală confirmă scăderea ambilor indicatori demografici. În septembrie 2026 au fost înregistrate cu 158 mai puține certificate de naștere pentru copii născuți vii față de aceeași lună din 2025, ceea ce reprezintă o diminuare de 1,2%.

Numărul certificatelor de deces a fost mai mic cu 330, respectiv cu 1,8%. Și mortalitatea infantilă a înregistrat o scădere: numărul deceselor în rândul copiilor sub un an a fost cu 15 mai mic decât în septembrie 2025.

Sporul natural negativ s-a menținut și în anul precedent. În septembrie 2025, diferența dintre nașteri și decese fusese de minus 4.863 de persoane, față de minus 4.691 în septembrie 2026.

Datele publicate de INS pentru septembrie 2026 indică o reducere a numărului de nașteri și decese atât față de luna august, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut.

Deși numărul deceselor a scăzut într-un ritm mai accentuat decât cel al nașterilor, diferența dintre cele două categorii a rămas considerabilă. Cele 17.834 de decese, comparativ cu 13.143 de nașteri, au menținut sporul natural la o valoare negativă.

Evoluția confirmă persistența dezechilibrului demografic al României, un indicator relevant pentru analiza populației și a schimbărilor structurii pe vârste.