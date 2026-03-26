România, în topul celor mai poluate țări din Europa, potrivit raportului IQAir. Cum se pot proteja cetățenii de aerul toxic

Raportul IQAir 2025 arată că doar 104 orașe din Europa respectă ghidul OMS pentru PM2.5. La capitolul țări, Finlanda are cele mai multe orașe cu aer curat, iar Turcia domină topul celor mai poluate localități. România este, la rândul ei, inclusă în top, potrivit euronews.com. Cum se pot proteja cetățenii de aerul toxic.

Raportul IQAir pentru anul 2025 a analizat 2.303 orașe din 43 de țări europene. Numărul este mai mare cu 163 de orașe față de ediția precedentă. Din total, 1.182 de orașe au înregistrat o creștere a concentrațiilor medii anuale de PM2.5, în timp ce 886 au raportat scăderi.

Doar 104 orașe europene s-au încadrat în limita recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru particulele fine, stabilită la 5 micrograme pe metru cub. Raportul precizează că termenul „oraș” include atât zone metropolitane, cât și centre urbane individuale dotate cu senzori de calitate a aerului, cu date constante pe parcursul anului.

Deși Europa rămâne una dintre regiunile cu cea mai bună acoperire de monitorizare la nivel global, majoritatea orașelor depășesc încă pragul considerat sigur.

În clasamentul aerului curat, Finlanda conduce detașat. 25 de orașe finlandeze se încadrează în ghidul OMS privind PM2.5. Urmează Suedia, cu 15 orașe, și Spania, cu 12 orașe.

La nivel de țări, doar trei state europene au reușit să se încadreze în limitele recomandate de OMS în 2025. Este vorba despre Estonia, Islanda și Andorra.

Pe lângă Finlanda, Islanda și Suedia se regăsesc frecvent în zona cu aer curat, alături de orașe din Portugalia și alte regiuni nordice sau cu densitate redusă a populației.

Raportul indică faptul că opt state europene au înregistrat concentrații medii de PM2.5 peste 15 micrograme pe metru cub, mult peste limita OMS de 5 µg/m³. Acestea sunt Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, Moldova, România, Muntenegru și Polonia.

Aceste valori ridicate sunt asociate în principal cu utilizarea intensă a combustibililor fosili, încălzirea rezidențială pe bază de cărbune și lemn, traficul rutier intens și emisiile industriale. În anumite regiuni, condițiile meteorologice contribuie la acumularea poluanților la nivelul solului.

Turcia se află printre țările cu cele mai multe orașe în topul poluării din Europa. În unele cazuri, valorile ridicate sunt amplificate de densitatea urbană, utilizarea combustibililor fosili și condițiile climatice locale.

Orașul Iğdir ocupă primul loc în clasamentul celor mai poluate orașe europene, cu o medie anuală de 64,4 micrograme pe metru cub de PM2.5. Pe locul al doilea se află Buca, tot din Turcia, cu 51,5 µg/m³. În top mai apar Gödekli pe locul patru, Konya pe locul șase și Düzce pe locul opt.

Pe poziția a treia se află Novi Pazar din Serbia, cu 34,1 micrograme pe metru cub PM2.5. În Bosnia și Herțegovina, orașul Prijedor ocupă locul cinci, Gorazde locul șapte, iar Gracanica locul nouă.

În Serbia, orașul Cacak închide topul celor mai poluate zece localități europene.

La polul opus, Finlanda ocupă jumătate din topul celor mai curate zece orașe din Europa. Insula Utö înregistrează cele mai scăzute valori, de 1,3 micrograme pe metru cub de PM2.5. Urmează Muonio și Kittilä, iar Ranua și Nivala completează lista orașelor finlandeze din top.

În afara Finlandei, Sandgerði din Islanda înregistrează 2,2 µg/m³. De asemenea, Bredkälen din Suedia, Faro din Portugalia și Alftanes din Islanda apar în clasamentul orașelor cu aer curat.

Particulele PM2.5 sunt suficient de mici pentru a pătrunde adânc în plămâni și pot ajunge în fluxul sanguin. Acestea sunt asociate cu afecțiuni respiratorii, boli cardiovasculare și afecțiuni cronice, inclusiv cancer.

În contextul expunerii la niveluri ridicate de poluare, monitorizarea calității aerului în timp real devine esențială.

Recomandările includ utilizarea aplicațiilor de monitorizare a aerului, reducerea timpului petrecut în exterior în perioadele de vârf și menținerea ferestrelor închise în interior.

De asemenea, sistemele de ventilație sunt recomandate să funcționeze în modul de recirculare, iar purificatoarele de aer pot reduce concentrația particulelor fine. În exterior, măștile de tip KN95 pot filtra particulele fine din aer.