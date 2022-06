România, ciuca bătăilor în Liga Națiunilor. Fanii și specialiștii se revoltă: „Mai bine dădeau Cronica Cârcotașilor”

După ce România a pierdut meciul cu Muntenegru, scor 0-3, au început să apară și criticile. Răzvan Burleanu și colegii din conducerea Federației au fost o reală dezamăgire, iar microbiștii și-au arătat nemulțumirea și pe rețelele de socializare.

Pe contul oficial de facebook al echipei naționalei, microbiștii au criticat jucătorii, dar și pe Edi Iordănescu.

„În sfârsit un selecționer care are constanta în rezultate! Felicitări, Iedi!”

„Mai bine dădeau Cronica Cârcotașilor pe Prima TV”

„Vinovați au fost cei care au programat meciul marți, când sunt 3 ceasuri rele”

„Gică Popescu aproape plângea în tribuna, Ivan vorbea la telefon”

„Toate echipele mari au luat bătaie astăzi: Italia, Anglia, România”

„E obligatoriu să avem națională de fotbal?”

„Au dublat actorii: Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță!”.

Edi Iordănescu se scuză

Cu toate astea, Edi Iordănescu nu are în plan să își dea demisia și se scuză pentru ghinionul echipei.

„Atmosfera a fost una foarte grea. Le-am spus că trebuie să ridice capul, să se odihnească, apoi au de luat niște decizii importante. Mulți trebuie să decidă unde vor juca sezonul viitor. Trebuie să ia niște decizii mature, să aibă continuitate la club.

Eu tot timpul am pus pe primul loc interesul României. Nu iau decizii la cald. Zilele viitoare voi face o analiză. Este frustrant și pentru mine. Știam unde vin, timp nu există aici. Realitatea este că s-au strâns multe frustrări, adversități din trecut. Și e greu să construieși pe acest fond”.

Gică Popescu a răbufnit

Gică Popescu (54 de ani), fostul căpitan al echipei, nu a putut să-i ierte pe tricolori. Acesta a declarat că jucătorii nu se gândeau la meci, ci la viitoarea vacanță.

„Este o seară exact că vremea de afară, tristă, una dintre cele mai triste. Am fost învinși acasă de o echipă de categoria a treia. Dacă în tur am fi putut spune că nu meritau victoria, azi am pierdut fără drept de apel.

Mai trist e că nu am arătat nimic, nu am avut șut pe poartă. Ne-am creat puține ocazii. Ne-au fost superiori și din punct de vedere al agresivității. E o seară pe care o vom uita cu greu! Nouă ne lipsește atitudinea! Am remarcat o fază în care fundașul lor central se lupta cu 3 de-ai noștri.

La 0-2, remarcam că România era o echipă blazată. Jucătorii așteptau finalul meciului, parcă voiau deja să meargă în vacanță. E greu să faci rezultate cu o asemenea atitudine. Părea o echipă formată din jucători pe finalul carierei, care așteptau finalul meciului, apoi să se retragă din fotbal”, a spus Gică Popescu, la Prima TV.

Și Dumitru Dragomir a fost dezamăgit de performanța jucătorilor. „Trebuie să îi întrebați pe groparii fotbalului românesc!” Acesta a mai subliniat că „ dacă nu se schimbă ceva în 10 ani nu batem nici Malta”, potrivit gsp.