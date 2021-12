Dumitru Dragomir a fost asaltat de câțiva milionari, dar a rezistat. Se putea termina rău

Datorită principiilor sale, Dumitru Dragomir susține că a evitat să aibă probleme cu legea. Fostul șef al LPF recunoaște că tentațiile au fost multe și au venit din toate părțile, dar de fiecare dată a știut cum să le refuze.

La 1 noiembrie 2021, judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) au decis reluarea de la zero a procesului în care în prima instanță, Dumitru Dragomir a fost condamnat la 4 ani de închisoare, fiind acuzat că a primit peste 3 milioane euro mită de la administratorul RCS/RDS Ioan Bendei, pentru acordarea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1.

Sentințele în acest dosar au fost pronunțate de Tribunalul București în 15 ianuarie 2019. Ulterior, decizia a fost atacată de apărătorii părților menționate.

Dosarul a rămas la CAB și decizia pronunțată la 1 noiembrie a fost definitivă, ceea ce a însemnat că Dumitru Dragomir și administratorul RCS/RDS Ioan Bendei au scăpat de condamnările la 4 ani de închisoare pronunțate la instanța de fond.

Oracolul din Bălcești a scăpat de probleme

La rândul său, și fiul fostului președinte de la LPF, Bogdan Dragomir, a fost achitat. În acest dosar, procurorii l-au acuzat pe fostul preşedinte al LPF că în 2009 a cerut 3,5 milioane de euro mită, din care a primit 3,1 milioane de euro sub forma unor contracte de publicitate la salonul de nunţi pe care-l deţinea. În schimb acestor favoruri, el ar fi facilitat, în 2008, câştigarea contractului pentru drepturi TV ale Ligii 1 de către RCS/RDS.

„N-am primit o sticlă de pălincă în decursul celor două zeci de ani cât am stat, eu am știut să mă feresc și de cadouri, și de tot! Au venit (n.r. – s-a referit la patronii din fotbalul românesc) cu asemenea cadouri că mi-e și frică să le spun. Am refuzat tot, în permanență, altfel mă duceam și eu la pușcărie!

Păi, gândiți-vă, dintre cei aproape două zeci de oameni care au fost la pușcărie, există unul căruia procurorul să nu-i fi spus?”, a declarat Dumitru Dragomir pentru cancan.ro.