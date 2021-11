Adevărata legătură dintre Becali și Nuțu Cămătaru. Dumitru Dragomir a spus totul în direct: „Câți bani i-a dat Nuțu Cămătaru împrumut…”

„Eu am o impresie foarte bună despre Nuțu Cămătaru. Îl cunosc! E adevărat ce spune Nuțu. Câți bani i-a dat Nuțu Cămătaru împrumut lui Gigi Becali… Să am eu atâția bani în buzunar acum. I-a returnat Gigi Becali acei bani. Ești interlop dacă te descurci bine? Eu l-am cunoscut și am o impresie foarte bună despre Nuțu Cămătaru. Nu am luat niciodată bani împrumut de la el și e om serios.

El s-a supărat că Gigi a spus că nu îl cunoaște, s-a supărat… Gigi nu a vrut că numele lui să fie asociat cu cel al lui Nuțu Cămătaru. Gigi face multe lucruri bune, dar câteodată… Să îl bată Corsicanu pe Gigi? Eu mă îndoiesc de asta, dar dacă scrie în carte… Eu nu discut despre ceea ce nu știu. Eu știu că Nuțu era amic cu Gigi Becali”, a spus Dumitru Dragomir pentru ProSport LIVE.

Gigi Becali a cerut ajutorul lui Nuțu

Codin Maticiuc a dezvăluit în cartea sa despre viața lui Nuțu Cămătaru, un episod în care patronul FCSB-ului a apelat la acesta pentru a scăpa de Gigi Corsicanu. După ce s-au aflat aceste secrete, Gigi Becali nu a recunoscut prietenia cu cel mai de temut om din România.

„La un moment dat, Gigi s-a luat cu Corsicanu. Ăla mereu îl lua la telefon și-l înjura numai de fetele lui. Își băga și-și scotea în fetițele alea de o luase Gigi razna. Voia să-l antrenez să se bată cu Corsicanu, înnebunise de tot”, este pasajul din cartea lui Codin Maticiuc.

„L-am căutat eu pe Corsicanu și l-am găsit la o cârciumă prin Herăstrău. Era cu un văr de-ai lui Fane Spoitoru și cu niște arbitri. L-am pândit să se despartă de ăia și când s-a suit într-un taxi l-am blocat cu mașinile.

Am spart geamurile la taxi cu pumnii și răngile și i-am scos prin geam pe el și pe ăla al lui Fane. Ăluia i-am dat doar un pumn în piept de și-a pierdut aerul și i-am zis să stea cuminte.

Pe Corsicanu l-am spart cu bătaia și, când a căzut inconștient, soră-mea Angelica a sărit cu tocurile pe fața lui de l-a tăiat. Și toate războaiele astea pentru Gigi, care la televizor zice că nu mă cunoaște”, a spus Nuțu Cămătaru.