VIDEO/ Codin Maticiuc a mutat bătăile din stradă, doar în filmele în care joacă. „Tot în filme aș vrea să fiu slab și înalt, dar scenariștii mă fac tot mic și gras”

Cu câteva zile înainte de a se lansa ultimul sezon al serialului VLAD, am vrut să aflăm de la Codin Maticiuc care este motivul pentru care, în ultimele producții în care a jucat, îl vedem doar în roluri în care este mai mereu plin de sânge și bătut de tot felul de indivizi.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/8

„De asta am intrat în filme pentru că vreau să fac ficțiune. Dacă în viața reală am avut bodyguarzi și nu am mâncat bătaie de la nimeni, nu puteam în filme să fac același lucru, eram plictisitor. Eu în filme vreau să fiu sărac și să mănânc bătaie. Vorbesc cu scenariștii și îi rog să-mi dea un rol în care să fiu sărac și să mănânc bătaie. Dacă în viața reală sunt bogat și nu mănânc…”, a povestit amuzat Codin. În aceeași manieră umoristică, Maticiuc ne-a mai dezvăluit că și-ar dori enorm să interpreteze un personaj înalt și slab, însă scenariștii nu sunt deloc de partea lui. „Tot în filme aș vrea să fiu slab și înalt. Asta nu mi-a ieșit, dar eu tot le explic scenariștilor să mă facă. Nu știu cum scriu, ce condei au, că tot mic și gras iese. Am încercat să slăbesc, am ținut fasting (nr. post intermitent), am plecat de la 16 ore în care nu mâncam nimic, cu 8 ore în care puteam să mănânc ce voiam și ajunsesem la 23 cu 1, adică mâncam doar o dată pe zi”, a mai povestit Maticiuc pentru EVZ.

S-a bătut destul în tinerețe

Ajuns la 40 de ani, se pare că Maticiuc vrea să uite de episoadele din urmă cu câțiva ani când se bătea în plină stradă și ajungea la știri după câte un scandal violent. „Acum lăsând gluma la o parte, am mâncat bătaie la viața mea. Mi-au plăcut problemele și am mâncat de câteva ori bătaie serios. Nu doar când eram puști și relativ recent am avut o bătaie despre care am și povestit în podcast-ul lui Speak. Eram pe șoseaua Nordului, aveam culmea și un bodyguard, dar erau mai mulți. Eu eram cu un prieten, cu Delia, cu Raluca Lăzăruț, nu mai știu exact. A fost o bătaie cu cuțite, cu sânge, o nenorocire. Era să mor. La propriu, unul a vrut să mă spintece. A fost îngrozitor”, ne-a povestit Codin, care acum se ferește de astfel de scene.

„M-am dus acasă, țin minte și acum, era vară și eu aveam pantaloni scurți și un tricou și efectiv ăla care a început scandalul avea un cuțit imens și a încercat să mă taie și mi-a tăiat efectiv hainele de pe mine. Eram cu hainele tăiate. M-a văzut mama așa, ce să facem. Oricum am ajuns la știri că ne-au dat pe la știri. Că prietenul meu a fost tăiat bine de tot și a ajuns la spital. Acolo au venit toate televiziunile că el atunci era combinat cu Delia, iar ea plângea prin fața spitalului. Ceva îngrozitor”, a mai completat producătorul filmului „Miami Bici”.

Evenimentul nefericit de care vorbește Codin s-a întâmplat în 2009 și a ținut prima pagină a ziarelor la acea vreme. În vara lui 2009, după o seară de club, Codin și grupul lui de prieteni au fost atacați cu cuțite de doi bărbați necunoscuți. Lucru confirmat de camerele de supraveghere din împrejurimi. Codin, care era însoțit de Delia și iubitul ei din acea vreme, omul de afaceri Florin Moldoveanu și de Raluca Lăzăruț, au fost întâmpinați la ieșirea din club de doi indivizi puși pe scandal. O singură vorbă a fost de ajuns că s-a și început o bătaie la propriu cu pumni, palme și cuțite. Cel mai șifonat din acea altercație a fost Florin Moldoveanu care a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce unul dintre atacatori l-a înjughiat de mai multe ori în picior.