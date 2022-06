Edi Iordănescu ar vrea să demisioneze de la națională. Selecționerul are oferte mult mai bine plătite

După înfrângerea pe care echipa națională de fotbal pe care o pregătește a suferit-o în fața echipei din Muntenegru (2 – 0), Edi Iordănescu flutură prin fața celor care îl contestă, alte „oferte” de la cluburi din afară. El susține că are mai multe oferte, mai bune decât cea de la echipa națională, dar cărora nu le va da curs. Aceasta, susține el, pentru că este convins că va putea scoate România din acest con de umbră în care a intrat în ultimii ani.

Pe de altă parte, trebuie spus că palmaresul său la echipa națională este negativ, două înfrângeri și un egal, astfel că nu sunt semne că prima rază de soare va apărea prea curând.

„E momentul să punem toate cărțile pe masă, să nu ne mai ascundem, să spunem adevărul pur! În această provocare pe care o am, am mai multe de pierdut decât de câștigat. Am o siguranță financiară, performanțele de pe plan intern mi-au adus multe oferte. Inclusiv de când am fost numit la națională am avut posibilitatea să plec în străinătate. Sunt sigur că ușa va rămâne deschisă în continuare. Sunt aici pentru că am acceptat această provocare. Dacă nu aveam încredere, acceptam altă ofertă. Fugeam de această situație”, a afirmat Edi Iordănescu, la conferința de presă premergătoare jocului cu Bosnia și Herțegovina.

Iordănescu dă vina pe moral

Meciul Bosnia și Herțegovina – România se va disputa în etapa a doua a grupelor din Liga Națiunilor, marți, cu începere de la ora 21:45. În acest context, Iordănescu a cerut răbdare pentru ca jocul României să funcționeze, iar rezultatele să apară.

„S-au strâns foarte multe nerealizări, campanii ratate, eșecuri, frustrări, supărări, adunate în timp, care apasă mult mai tare decât lumea din exterior înțelege. Mă așteptam să găsesc acest lucru, dar nu așa de profund. Este important, ca să reușim să-i redresăm din punct de vedere mental, să le dăm încredere. Încerc tot timpul să le arăt calea și să-i asigur că trebuie să aibă încredere”, a spus Iordănescu.

Jucătorii naționalei trebuie să se detașeze de trecut

Potrivit spuselor sale, jucătorii români selecționați la echipa națională de fotbal au valoare, au potențial, însă trebuie să se detașeze de trecut.

„Au valoare, au potențial, dar este foarte important să ne scuturăm de trecutul care nu este reușit, să avem gândirea și exprimarea corectă în teren. Acea acțiune (meciurile amicale cu Grecia și Israel, scor 0-1, respectiv 2-2) a fost una destul de benefică pentru mine, deoarece am tras anumite concluzii. Nu am putut să trag toate concluziile.

Nu am putut să închid cercul, să am o analiză completă, pentru că știți prin câte am trecut atunci. Eu, în acest moment, am undeva la 15 zile de lucru în total cu echipa. Pot să vă asigur că sunt un antrenor extrem de dedicat, implicat, muncitor, consecvent, dar nu sunt magician. Nu pot să repar lucruri care s-au întâmplat în ani de zile și să întorc situația în doar câteva zile”, a transmis Edi Iordănescu.