România, învinsă de Muntenegru cu 2-0: „O înfrângere rușinoasă. Niște amatori. E clar că nu merită să îmbrace tricoul echipei naţionale”

Muntenegru -România a fost primul meci oficial din mandatul selecţionerului Edward Iordănescu, pierdut cu 2-0, prin golurile marcate de Stefan Mugosa (66) şi Marko Vukcevic (87), ambele venite după erori ale căpitanului Vlad Chiricheş. Imediat după meci, evoluția naționalei de fotbal în meciul cu Muntenegru a fost aspru criticată.

Fostul căpitan al echipei naționale, Gheorghe Popescu, a spus că este o înfrângere rușinoasă, catalogându-I pe jucători ca fiind niște amatori.

„Eu sincer nu ţin minte un meci mai slab al echipei naţionale. Vă spun sincer, chiar nu îmi aduc aminte de un meci mai slab. Singurul cuvânt care îmi vine în minte este ruşinos. Băieţii ăştia au arătat ca o echipă de amatori în seara asta. E clar că nu merită să îmbrace tricoul echipei naţionale. Alţii, să vină alţii, pentru că noi cu aceşti jucători am pierdut calificări. Rezultatul cu aceştia îl ştim toţi: calificări pierdute. Eu aş putea să îi dau un 5 lui Raţiu, în rest corigenţi toţi.

Decât să vii şi să te prezinţi aşa la echipa naţională, mai bine stai acasă. În seara aceasta nu ne-a bătut Muntenegru, ne-am bătut singuri, pentru că nu ne-au pus cu adevărat sub presiune. Muntenegru a fost o echipă care părea să se mulţumească în final cu un 0-0. Din păcate noi nu i-am lăsat să-şi ducă la bun sfârşit această dorinţă. Îmi este foarte, foarte greu să comentez un meci pierdut cu Muntenegru, o ţară care este cât Clujul, cu studenţii care vin din afară la studii”, a spus Popescu la postul Prima TV.

Edward Iordănescu: „Am primit cât am meritat în seara asta, pentru că lucrurile nu au funcţionat”

Selecționerul Edward Iordănescu a declarat că nu a venit la echipa națională ca să-și strice cariera și că are încredere în jucători.

„Din păcate am pierdut dueluri, din păcate nu ne-am angrenat fizic suficient. Din păcate e o seară foarte proastă pentru noi. Eu nu am venit la echipa naţională ca să îmi stric cariera. Eu am venit să fac performanţă şi am încredere în continuare în grupul de jucători. E greu să vorbesc acum, îmi asum responsabilitatea total.

Dar cred că trebuie să schimbăm un pic lucrurile faţă de trecut. Trebuie să ne asumăm toţi responsabilitatea pentru că numai aşa avem o şansă pentru progres. Altfel o să mai vorbim de o campanie ratată, o să vorbim de un alt selecţioner şi o să o luăm de la capăt cu aceleaşi concluzii. Din punctul meu de vedere azi nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul adversarului ca angajament. Nu am câştigat duelurile, nu am fost primii la minge.

Iar când am avut mingea am fost statici, fără a intra în combinaţii, e clar că e un joc negru, un joc pe care trebuie să-l analizăm. Dar în acelaşi timp trebuie să-l punem cât mai repede deoparte pentru că peste 3 zile trebuie să o luăm de la capăt. Dar trebuie să schimbăm foarte multe lucruri”, a spus selecţionerul la postul Prima TV.