Edi Iordănescu, făcut mare de Gabi Oprea. Sfori trase la nivel înalt pentru noul selecționer al României

Marin Condescu, fost președinte la Pandurii Târgu Jiu, a lansat o serie de acuzații incredibile, care îl vizează pe Gabriel Oprea. La mijloc este Edi Iordănescu, noul selecționer al României. Condescu spune că antrenorul a fost numit pe linie politică, la formația gorjeană, în 2015.

Edi Iordănescu ar fi fost numit politic la Pandurii Târgu Jiu

„În toamna anului 2014, având funcția oficială de ministru de interne (n.r. – se referă la Gabi Oprea), ați invitat la o discuție la București pe Primarul Municipiului Târgu Jiu, Președintele Consiliului Județean Gorj și directorul General al Complexului Energetic Oltenia, în calitatea pe care o aveau de reprezentanți în AGA a Pandurii Lignitul Târgu Jiu și ați «ordonat» instalarea ca antrenor principal a domnului Iordănescu Edward Marius care să îl înlocuiască pe Petre Grigoraș, fiindcă echipa de fotbal nu mai avea rezultate ca pe timpul lui Condescu.

Începând cu ianuarie 2015 și pentru prima dată în Liga 1, apare ca antrenor la Pandurii domnul Iordănescu Edward Marius, doleanța dumneavoastră fiind îndeplintă. Obiectivul trasat fiind salvarea de la retrogradare”.

Ce salariu primea antrenorul gorjenilor

Condescu spune că Edi Iordănescu ar fi încasat un salariu lunar de 17.429 euro în perioada 1 ianuarie 2015 – 30 iunie 2016. Narcis Răducan, președintele instalat ulterior la Pandurii, la cererea experesă a lui Iordănescu Jr., ar fi primit o remunerație și mai mare, 32.060 de euro lunar, în intervalul iunie 2015-octombrie 2016!

Condescu acuză că, din cauza lui Iordănescu Jr. și Răducan, clubul Pandurii Tg. Jiu riscă să intre acum în faliment: „Clubul are resursele financiare prezente și viitoare de a-și achita datoriile către creditori, dar contestațiile făcute la ANAF și cererile de faliment ale domnilor Narcis Răducan (ce revendică suma de 450.000 lei, suma de de fapt a fost anulată de instanță) și Edward Iordănescu (ce revendică o datorie de 11.500 de euro, respectiv 0.05% din ce a câștigat) au oprit plățile către ceilalți creditori”.

Gabi Oprea a dat un comunicat și a negat aceste acuzații:

„Afirmaţiile domnului Condescu nu au nicio legătură cu realitatea şi, ca atare, le resping.

Nu am decis sau influenţat numirea lui Edi Iordănescu în poziţia de antrenor la Pandurii Târgu-Jiu şi nici cu desemnarea sa ca selecţioner al naţionalei României nu am nicio legătură.

Între familia mea şi familia Iordănescu există o relaţie veche de prietenie, dar de aici şi până la afirmaţiile denigratoare ale domnului Condescu este cale lungă.

Este regretabil că, în anul 2022, un tânăr antrenor, cu o carieră frumoasă, care îşi pune toată experienţa şi tot sufletul în slujba echipei de fotbal a României, este jignit astfel.

Este regretabil, de asemenea, că cineva îşi permite să aducă, astăzi, un astfel de afront fotbalului românesc şi echipei naţionale de fotbal.

În final, consider că nu trebuie amestecate interesele personale ale unora sau altora cu bunul mers al echipei de fotbal a României. Naţionala României are nevoie de un selecţioner bun, aşa cum este Edward Iordănescu, are nevoie de un spirit şi un moral bun şi are nevoie de susţinerea noastră, a tuturor, pentru a face performanţă. Să-i sprijinim, aşadar, pe fotbalişti şi pe antrenorul lor, cu toate forţele”.

După ce s-a vorbit despre sprijinul politic de care a beneficiat în timpul carierei de antrenor, Edi Iordănescu a răspuns ironic la prima conferință de presă ca selecționer: „Da, m-au numit americanii.”