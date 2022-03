Naționala de fotbal a României este cu moralul la pământ. Problemele care au lovit nemilos în elevii lui Edi Iordănescu

Naționala de fotbal a României va evolua, astăzi, împotriva Israelului, la Netanya, de la ora 20.45 (în direct la PRO X). Edi Iordănescu a debutat săptămâna trecută cu o înfrângere suferită în Ghencea, în fața Greciei (scor 0-1). Iar acum, selecționerul are mari bătăi de cap din cauza problemelor de sănătate care au lovit în lotul primei reprezentative. Tehnicianul a recunoscut înaintea confruntării că moralul oamenilor săi este la cote foarte joase.

România speră să se reabiliteze în amicalul cu Israel, după eșecul din Ghencea cu Grecia

„Am avut trei focare diferite, viroză, gripă şi Covid-19. Starea de spirit e foarte proastă, cu menţiunea că după jocul cu Grecia aveam o teamă pentru că ştiam că mai sunt anumite probleme şi există riscul să mai apară şi alte cazuri. Mai mult, în jocul cu Grecia am avut trei jucători care au evoluat cu Covid-19.

Chiar am făcut o paralelă cu cifrele lor din trecut şi au fost semnificativ mai proaste. Am venit însă aici cu alt entuziasm, încercăm să folosim testul ăsta ca să mai primim anumite răspunsuri, încercăm să recuperăm jucătorii, să dăm minute, să dăm şansă şi celor care au jucat mai puţin şi să primim şi de la ei răspunsuri”, a spus selecționerul, care a ai afirmat.

„Dar, din păcate, pentru noi contextul a fost unul aproape dezastruos, nu m-aş fi aşteptat la aşa ceva şi nu m-am gândit că o să avem o asemenea situaţie. Încercăm să corectăm lucrurile care nu au fost în regulă la meciul cu Grecia, încercăm să mai construim un pic pentru ce urmează. Dar eu rămân la fel de solid în gândire şi cred în potenţialul echipei naţionale şi în faptul că această generaţie are capacitatea să crească într-un timp relativ scurt.”

Un atentat care i-a dat peste cap și pe „tricolori”

Edi Iordănescu a vorbit și despre atentatul care a avut loc duminică seara la distanţă mică de Netanya, oraşul unde va avea loc partida cu Israel, a afectat mai mult starea de spirit.

„La ce am trăit în ultimele 10 zile, clar asta ne mai lipsea. Se creează o stare foarte proastă pentru că băieţii văd că le mai pică un coleg, am avut câte 4-5 închişi în cameră, le duceam mâncarea la uşă, au fost momente foarte grele. Eu am mai trecut prin asta de două ori, o dată la CFR şi în mandatul de la FCSB, dar ştiam că este Covid-19 şi aia e, acum nici nu ştiam care ce are. Era ca la spital, nu în cantonament. În plus, recunosc, am fost şi noi în dificultate, pentru că se schimba starea de la o oră de la alta.

Nu este uşor. Acum când am ajuns şi am primit vestea asta, parcă a fost încă o situaţie care apasă mai multă presiune. Dar trebuie să ne întărim în momentele astea, trebuie să strângem rândurile, să depăşim acest obstacole, asta trebuie să ne întărească, să avem o mentalitate mai puternică şi să ne luptăm să depăşim lucrurile astea care sunt extrasportive. Poate ăsta a fost ghinionul, îmi doresc să cred că am epuizat acum toate ghinioanele şi în vara să fim semnificativ mai bine.”