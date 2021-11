Edi Iordănescu a plecat de la FSCB. Becali se jură că a fost mielușel la acest scandal

Vremurile liniștite dintre Gigi Becali și antrenorul Edi Iordăneascu au cam apus.

Acum, Edi Iordănescu a scris că că însuși Gigi Becali i-a cerut rezilierea unilaterală a contractului pe care îl are cu FCSB. Cu toate astea, Beacli a spus că el nu i-a cerut nimic antrenorului său, și că cel care vrea să plece este tocmai el.

Miza mare în acest scandal este tocmai clauza de reziliere care este de 500.000 de euro. Această clauză se achită dacă antrenorul este demis și nu dacă pleacă el singur.

„Vă rog frumos să mă înţelegeţi că nu mai pot comenta, nu pot din păcate răspunde nici la mesaje. Vă mulţumesc pentru interes şi susţinere, dar tot ce am avut de spus, am făcut-o în postarea de ieri. De aici eu mă opresc cel puţin o perioadă în a face aprecieri şi comentarii publice. În final, tot ce contează este interesul echipei şi liniştea necesară. Cu sau fără mine. Intenţiile mele au fost din prima zi exclusiv constructive şi m-am trezit efectiv în acest moment neplăcut fără să fiu pregătit pentru asta”, a scris Iordănescu pe contul de facebook.

I s-a propus rezilierea contractului

Tehnicianul Edo Iordănescu a anunţat, sâmbătă, într-un prim mesaj postat pe facebook, că FCSB i-a propus încetarea de comun acord a colaborării, el menţionând că are sentimentul că Gigi Becali doreşte să se ocupe personal în exclusivitate de echipă.

Iordănescu a precizat că îşi va da acordul pentru încetarea colaborării doar dacă aceasta se va face unilateral de către club şi îi va fi achitată clauza de reziliere. În acest caz, tehnicianul promite că va dona banii respectivi, el subliniind că nu a venit la FCSB pentru bani.

Antrenorul a mai oferit o variantă pentru a accepta rezilierea contractului, şi anume ca Gigi Becali să recunoască public că nu îl mai doreşte pentru că vrea să decidă totul la echipă şi nu are legătură cu rezultatele.

Contractul a fost reziliat

Gigi Becali a vorbit despărțirea de Edi Iordănescu, dezvăluind că aceasta nu a dorit să primească despăgubiri.

„Ne-am înțeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Bravo lui. A cerut 500.000, dar și-a dat seama că mai avea câteva luni de contract. Eu i-am zis «Eu nici acum nu înțeleg de unde vine asta». MM Stoica a zis că cele mai bune antrenamente le-a văzut la el. Nici acum nu înțeleg… Posibil are ceva la echipa națională!”, a spus Becali.