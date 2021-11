În ce stadiu a ajuns relația dintre finanțatorul Gigi Becali și antrenorul Edi Iordănescu: „Fac ceva pe contractul ăla!”

Ruptura dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu este evidentă, iar finanțatorul celor de la FCSB nu se ascunde. El l-a tot criticat pe tehnician în această săptămână și a spus că este dispus chiar să-i plătească și clauza de reziliere pentru a scăpa de el. 500.000 de euro este suma pe care o va primi Iordănescu junior, dacă va fi dat afară.

Gigi Becali dă și 500.000 de euro ca să scape de antrenorul Edi Iordănescu

Gigi Becali este supărat pentru că nu se mai poate implica la echipă. Și ar fi vrut să dicteze la meciul pe care „roș-albaștrii” l-au încheiat la egalitate, scor 0-0. „Am fost întrebat și nu am dat înapoi. Am spus că nu joacă echipa, așa este. Am spus că am câștigat 7 meciuri de la Dumnezeu, așa cred eu. N-am spus că sunt nemulțumit de Edi.

Răbufnirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 66. Eu îl schimbam pe Budescu în minutul 33!”, a declarat Becali la Digi Sport 1.

Rezultate pozitive au fost, dar jocul echipei nu a impresionat

Finanțatorul a afirmat că nu se va poticni de contractul-beton pe care l-a făcut Edi Iordănescu. Și este dispus să plătească pentru a scăpa de antrenor. Deși a avut rezultate – 7 victorii consecutive – sub comanda antrenorului – Gigi Becali nu a fost mulțumit. Și a reproșat faptul că formația sa nu joacă nimic și nu are posesie superioară adversarului

„Dacă joacă echipa așa, la revedere! Dar eu mai am încredere în Edi, pentru că are scuze, după ce s-a întâmplat cu COVID-ul, accidentări, probleme de lot. Eu îi dădeam 500.000 de euro, nu contează pentru mine. Fac ceva pe contractul ăla! Eu spun ce văd și cu asta basta! Când nu o să mai am încredere, voi plăti clauza și asta e, să am o șansă în play-off”, a mai spus Gigi Becali.