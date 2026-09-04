Evenimentul istoric

Robert Schuman, vizionarul care a creat Europa Unită

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Robert Schuman, vizionarul care a creat Europa Unită
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Din cuprinsul articolului

Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman este un nume de referință în istoria construcției europene. A fost produsul unei epoci în care antagonismul franco-german era la ordinea zilei. Ori, tocmai el a reușit să transforme acest antagonism într-o cooperare care a depășit hotarul celor 75 de ani. Ne-a părăsit într-o zi de 4 septembrie 1963.

uniunea europeana

uniunea europeana / sursa foto: dreamstime.com

Robert Schuman, francezul de limbă luxemburgheză născut cetățean german

Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman s-a născut la Clausen, în Luxembrug, acum 140 de ani, pe 29 iunie 1886.  Tatăl lui  se numea Jean Pierre Schuman (1837-1900). Se născuse la Evrange, localitate din Lorena, aflată la granița cu Luxemburg. Era cetățean francez de limbă luxemburgheză. Mama lui Robert se numea Eugenie Duren (1864-1911) și provenea din Bettembourg, Luxemburg. Anexarea Alsaciei și Lorenei în 1871, de către Imperiul German l-a făcut pe tatăl lui Robert să fie considerat cetățean german. Mama lui Robert, prin căsătorie, a primit și ea cetățenia germană. Așadar, la naștere, Robert Schuman a fost declarat cetățean german.

uniunea europeana

uniunea europeana / sursa foto: dreamstime.com

Tânărul Robert Schuman a  studiat în Luxemburg unde a învățat franceza ca limbă străină, el fiind vorbitor nativ de limbă luxembrugheză iar în familie, învățând germana.  A trebuit să finalizeze studiile liceale prin echivalare la Metz, la acea dată sub control german. A studiat Dreptul la Bonn, Berlin, Munchen și Strasbourg, acest din urmă oraș fiind tot în spațiul controlat de Germania. A profesat avocatura la Metz din 1912.  Deși s-a aliat unei asociații de limbă franceză, dar de confesiune catolică până la finalul Primului Război Mondial, a servit în serviciul auxilial al Armatei Germane și în administația civilă germană. A primit cetățenia franceză după Conferința de Pace de la Paris din 1919-1920.

sancțiuni, Uniunea Europeană

Sursa foto: Uniunea Europeană

Robert Schuman, arestat de germani, erou al Rezistenței Franceze

Robert Schuman a fost un catolic devotat. A luptat pentru ca Alsacia și Lorena, revenite Franței după răpirea lor la 1871, să se reintegreze în Franța, economic și cultural. A ocupat funcția de subsecretar de stat pentru refugiați în două guverne franceze (Paul Reynaud și Philippe Petain) în 1940. În septembrie 1940,  a fost arestat de germani. A stat cu domiciliu forțat până în 1942.

Din 1942 și până la finalul celui de Al Doilea Război Mondial, Robert Schuman a luptat contra germanilor naziști în Mișcarea de Rezistență. Revine în 1944 în Lorena, după eliberarea Franței.

vot Uniunea Europeana

vot Uniunea Europeana / sursa foto:

Funcții politice de prim rang. Declarația Schuman

Robert Schuman a fost Ministru de Finanțe în 1946, în Guvernul Paul Ramadier. A fost Prim Ministru în Franța, în perioada noiembrie 1947-iulie 1948, precum și într-o scurtă perioadă din septembrie 1948. A urmat poziția cea mai cunoscută a sa, aceea de Ministru al Afacerilor Externe, în perioada 1948-1952. La 9 mai 1950, a lansat faimoasa Declarație Schuman, considerată ca stând la baza unificării europene.

S-a implicat în punerea la punct a Tratatelor CECO, CEE-EURATOM în 1951 și 1957, fiind părinte fondator al Uniunii Europene de astăzi. În 1955, a fost Ministrul Justiției la Paris. În perioada 1958-1960, a fost primul Președinte al Adunării Parlamentare, instituite de Tratatul CECO, precursoare a actualului Parlament European.Aceasta a fost povestea unui german acceptat de francezi, apoi arestat de germani care a construit ceea ce astăzi numim Uniunea Europeană.

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