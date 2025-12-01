Risc ridicat de avalanșe în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu, după ninsorile din ultimele zile

Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc ridicat de avalanşe, deoarece în ultimele zile a nins abundent la altitudini de peste 1.800 de metri şi s-a depus un strat nou de zăpadă de aproximativ 20-30 de centimetri.

Potrivit salvatorilor montani, în partea superioară a masivelor se află un strat de zăpadă cu rezistență scăzută și parțial umezit, cu grosimi între 20 de centimetri și aproape jumătate de metru. Acest strat s-a format pe creste prin depuneri succesive în perioada precedentă și se află peste un alt strat, mai gros și întărit.

„Pe anumite pante sau văi se întâlnesc depozite mai consistente. Există riscul declanşării de avalanşe de dimensiuni medii şi izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior instabil”, au mai anunțat salvamontiştii.

Aceștia arată că unele „curgeri” pot apărea la altitudini cuprinse între 1.800 și 2.000 de metri, pe fondul temperaturilor din timpul zilei care se apropie de 0 grade.

„Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turişti sau schiri şi va fi însemnat, de nivel 3”, au mai avertizat salvatorii montani.

Aceștia mai anunțat că sub altitudinea de 1.800 de metri stratul de zăpadă este redus și apare mai ales de la aproximativ 1.700 de metri. Potrivit aceleiași surse, sunt așteptate precipitații mixte slabe, iar pe intervale scurte poate să ningă.

Salvamontiștii sibieni au anunțat sâmbătă seara, pe Facebook, că au instalat la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, un nou dispozitiv ARVA Check Point. Acesta permite verificarea rapidă a funcționării echipamentelor DVA (Detector de Victime în Avalanșă) folosite de cei care practică sporturi de iarnă.

Sistemul le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă echipamentul lor transmite corect semnalul, ceea ce ajută la creșterea siguranței în zonele montane expuse riscului de avalanșă.