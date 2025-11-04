Republica Moldova, campioană a progresului european. Chișinăul a înregistrat cele mai mari avansuri într-un singur an

Republica Moldova este țara care a înregistrat cele mai mari progrese într-un singur an pe drumul aderării la Uniunea Europeană, arată Pachetul anual privind extinderea blocului comunitar, prezentat de comisara pentru Extindere, Marta Kos, în fața membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, pe 4 noiembrie.

Chișinăul se aliniază în proporție de 98% la Politica Externă și de Securitate Comună a UE și speră să încheie, până în 2028, negocierile de aderare pe capitole, neîncepute deocamdată.

Republica Moldova a avansat „cu o viteză accelerată" în procesul de aderare la Uniunea Europeană și a aprofundat semnificativ cooperarea cu blocul comunitar, în pofida „amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare a țării", se arată în Pachetul de Extindere al UE pentru 2025, prezentat de comisara Marta Kos.

Potrivit comisarei, Comisia Europeană își propune ca, până la finele lunii noiembrie, Consiliul să fie pregătit să deschidă toate clusterele de negociere cu ambele state. Comisia reiterează că procesul de aderare rămâne „bazat pe merit”: atunci când statele candidate livrează rezultate concrete, și Uniunea trebuie să răspundă prin pași corespunzători.

În același raport, Comisia notează progrese substanțiale, mai ales în Muntenegru și Albania, țări care își propun să finalizeze procesul de negocieri pe capitole în acest an și, respectiv, în anul următor, în timp ce Ucraina „și-a demonstrat angajamentul față de drumul european”, avansând în reformele esențiale, în ciuda dificultăților generate de războiul de agresiune al Rusiei.

Serbia, în schimb, a încetinit ritmul reformelor, iar Georgia a înregistrat „un regres democratic fără precedent într-o țară candidată”, fiind considerată de Comisie o țară „candidată doar cu numele”.

Comisara Marta Kos a subliniat că anul 2026 va fi „un moment al adevărului” pentru toate țările candidate, în care se va vedea dacă pot transforma progresele tehnice în reforme durabile, ancorate în valorile democratice și în statul de drept. În paralel, Uniunea Europeană își adaptează propriile politici pentru a fi pregătită de o nouă rundă de extindere.

Chișinăul ar putea începe negocierile de aderare la UE până la sfârșitul acestui an, însă pentru acest lucru trebuie să avanseze în deschiderea a încă trei grupuri de capitole. Constatările se regăsesc în noul raport de extindere al Comisiei Europene, în care se menționează că R. Moldova a „avansat semnificativ pe calea aderării”, finalizând cu succes procesul de evaluare.

Comisia Europeană apreciază că autoritățile de la Chișinău au îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere, însă mai urmează să avanseze în cazul altor trei grupuri de capitole.

„Republica Moldova a adoptat foi de parcurs privind statul de drept, administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice, pe care Comisia le-a evaluat pozitiv. Evaluarea Comisiei este că Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea clusterelor: unul privind „fundamentele”, al șaselea privind „relațiile externe” și al doilea privind „piața internă”. Comisia se așteaptă ca Moldova să îndeplinească în curând condițiile pentru deschiderea și a celorlalte trei clustere și lucrează pentru a se asigura că Consiliul va putea avansa procesul de deschidere a tuturor clusterelor până la sfârșitul anului”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, alături de Ucraina, și a început oficial procesul de evaluare (screening) în 2023. Bruxellesul a recunoscut în mod repetat eforturile autorităților de la Chișinău în consolidarea statului de drept și în alinierea la politicile europene, în pofida presiunilor externe.