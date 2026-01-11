Regulile vestimentare pe care turiștii trebuie să le respecte în orașele din Thailanda

În marile orașe din Thailanda, îmbrăcămintea turiștilor este, de cele mai multe ori, o chestiune de bun-simț și adaptare la context, nu un cod strict impus pe stradă. Totuși, există situații în care regulile devin clare, scrise și aplicate: la anumite obiective, în localuri cu standarde de acces, la evenimente publice sau atunci când ținuta ajunge să fie încadrată de autorități drept indecentă.

Regulile aplicate turiștilor nu țin doar de obiceiuri locale, ci și de regulamentele stabilite de anumite instituții sau administratori de obiective. Un exemplu este complexul The Grand Palace din Bangkok, care a publicat o listă clară și detaliată a articolelor vestimentare interzise la intrare.

Printre piesele menționate se află topurile scurte, materialele transparente, pantalonii scurți, pantalonii rupți, pantalonii foarte mulați sau tip „bike pants”, fustele mini și alte variante considerate nepotrivite la intrare.

Un alt exemplu este King Power Mahanakhon, atracția cunoscută pentru SkyWalk, unde politica de siguranță cere ținută „potrivită și respectuoasă” și precizează explicit că tricoul și încălțămintea sunt obligatorii, iar mersul desculț nu este permis. În paralel, pagina de recomandări vestimentare pentru SkyWalk pune accent pe încălțăminte cu vârf închis, potrivită pentru suprafețe care pot deveni alunecoase, și sugerează evitarea tocurilor înalte.

În Bangkok și în alte orașe turistice, o parte dintre barurile de pe acoperiș și restaurantele din hoteluri aplică politici de tip „smart casual”, cu liste clare de articole interzise.

Un exemplu este politica de îmbrăcăminte publicată de Lebua Hotels & Resorts: nu sunt permise îmbrăcămintea sport, costumul de baie, șlapii și papucii de plajă, iar pentru bărbați sunt menționate restricții precum lipsa tricourilor fără mâneci sau a pantalonilor scurți, plus cerințe legate de încălțăminte.

Dincolo de regulile de acces impuse de anumite obiective, există și un cadru legal care vizează comportamentul în spațiul public. În Codul Penal thailandez, Secțiunea 388 face referire la „acte rușinoase” comise în public, printre care sunt incluse dezbrăcarea sau expunerea corpului, fapte care pot fi sancționate cu amendă.

În termeni simpli, orașele thailandeze nu funcționează cu un „polițist al modei”, însă există o linie roșie: nuditatea și expunerea considerată indecentă pot duce la intervenția autorităților.

În destinații ca Pattaya sau Phuket, diferența dintre zona de plajă și străzile comerciale este esențială. Costumul de baie este normal pe nisip și la piscină, însă în multe situații devine problematic pe stradă, în magazine, în piețe sau în transport. De aici apare una dintre cele mai frecvente erori ale turiștilor: trecerea directă de la plajă la oraș, fără o piesă de acoperire.

Chiar și atunci când nu există un regulament publicat la intrarea într-un supermarket sau într-o cafenea, reacția socială poate fi vizibilă, iar refuzul de servire rămâne posibil.

La obiective cu reguli publicate, verificarea prealabilă economisește timp: pot fi respinse ținute cu materiale transparente, pantaloni rupți, topuri foarte scurte sau articole foarte mulate, acolo unde regula este explicită.

La atracții cu cerințe de siguranță, încălțămintea adecvată și interdicția mersului desculț pot fi condiții ferme, nu sugestii.

În localuri cu un cod vestimentar, șlapii, îmbrăcămintea sport și costumul de baie apar frecvent pe listele de interdicții, iar pentru bărbați pot exista cerințe precum pantaloni lungi și încălțăminte închisă.