Sport

Răzvan Nedu scrie istorie: aur la mondialul de para escaladă

Răzvan Nedu. Sursa foto Sportsnet
Răzvan Nedu, cel mai medaliat sportiv român de la para escaladă și căpitanul echipei naționale, și-a mai trecut în palmares o medalie strălucitoare: aurul la Campionatul Mondial de la Seul, acolo unde România s-a clasat pe locul 5 din 29 de țări.

Răzvan Nedu, o nouă medalie

La 28 de ani, Răzvan Nedu, căpitanul echipei naționale de para escaladă și cel mai medaliat sportiv român, a reușit să câștige aurul și la mondialul de la Seul!

„Titlu de campion mondial este doar o încununare a muncii de aproape 9 ani jumate de când m-am apucat de cățărat și de antrenamente, de multe ore de antrenament, iar acel titlul arată nu doar efortul depus ci și că a ajuns undeva acel efort, că nu a fost în van”, spune Răzvan.

Răzvan Nedu

Răzvan Nedu. Sursa foto Sportsnet

Sportivul s-a născut cu o deficiență de vedere. „Medicii spun că văd undeva aproximativ 1%. Este din naștere. Folosesc bastonul alb atunci când merg”, povestește el.

„A fost ceva incredibil”

În 2016, când s-a apucat de para escaladă, Răzvan și-a făcut o promisiune! Să i se cânte Imnul României!

„Când l-am ascultat, am simțit efectiv o relaxare în tot corpul și o bucurie și acel fior, acea emoție care nu poate fi descrisă, dar care apare atunci când ascund timpul țării mele”, mărturisește, vizibil emoționat, campionul mondial.

La Campionatul Mondial de la Seul, România a terminat pe locul 5 din 29 de țări! Lui Răzvan nici acum nu îi vine să creadă: „A fost ceva incredibil, nu ne-am propus și nu ne-am permis să visăm la asta. Să fim în fața unor țări ca Marea Britanie, Spania, Italia, care au o infrastructură mult mai dezvoltată... Secretul e să muncești pentru că degeaba ai condiții dacă nu muncești”.

Răzvan Nedu

Răzvan Nedu/ Sursa foto Sportsnet

Sportivul este plin de medalii în competițiile internaționale și pentru asta muncește enorm! „Eu mă antrenez de 5 ori pe săptămână, undeva între 3 și 4 ore, ca volum. Antrenamentele cele mai multe ori sunt în prima parte a zilei, în a doua parte a zilei lucrez”, dezvăluie el.

Răzvan nu doar concurează, ci și antrenează! „Mă antrenez de la 9 la 13, iar apoi de la 13 la 9 lucrez. Deci e o zi full, eu lucrez ca și antrenor de escaladă, învăț copii tineri tipici, dar și cu dizabilități, să se cațăre și să-și depășească limitele. Rămân mereu în sala de cățărat și a devenit o a doua natură. Uneori chiar îmi e mai ușor să mă cață decât să mă plimb”, spune Răzvan.

Cel mai frumos concurs, Cupa Mondială de la Moscova

De când s-a apucat de para escaladă, Răzvan a luat startul la multe competiții internaționale și povestește care e concursul care i-a rămas în minte.

„Etapa de Cupă Mondială de la Moscova din 2021 a fost definitorie pentru mine. Cu o săptămână înainte m-am accidentat și am avut o atelă gipsată la degetul mare de la mâna stângă, iar doctorii și prietenii mi-au spus să nu particip.

Am mers la antrenament, am încercat să mă cațăr, am văzut că pot, cu un efort limitat. Mi-am luat bilet de avion, am făcut testul Covid și am anunțat pe toată lumea că merg la Moscova. Am câștigat medalia de argint și titlul de vicecampion mondial”, își amintește sportivul.

La ultima competiție internațională, Cupa Mondială de la Laval, care s-a încheiat ieri, românii din lotul național de para escaladă au câștigat 3 medalii: Cosmin Candoi, aur, Răzvan Nedu argint și Daniel Bebe Vasilică Andrei, bronz.

