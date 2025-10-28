Claudiu Motoc, sezon de excepție: campion al Clasei 2A și laureat al Trofeului „Spirit de Campion "Mihai Leu”
- Nicolae Comănescu
- 28 octombrie 2025, 12:45
Pilotul Claudiu Motoc a încheiat sezonul competițional 2025 cu o dublă performanță de răsunet: titlul de campion al Clasei 2A, dedicată mașinilor cu tracțiune față, în cadrul Campionatului Național de Super Rally, și Trofeul special „Spirit de Campion – Mihai Leu”, oferit de Anna Leu pentru perseverență, curaj și spirit competițional autentic.
Claudiu Motoc, sezon de excepție: campion al Clasei 2A și laureat al Trofeului „Spirit de Campion "Mihai Leu”
Etapa finală s-a desfășurat sâmbătă, 25 octombrie, pe Calea Victoriei din București, în cadrul evenimentului organizat de AMC Racing, club fondat de regretatul Mihai Leu.
Claudiu Motoc a obținut un timp excelent de 2 minute și 15 secunde, încheind etapa pe prima poziție, urmat de Sorin Huțanu și Nicolae Benea. Rezultatul confirmă constanța și determinarea care i-au adus titlul de campion al Clasei 2A în sezonul 2025.
Un moment de vârf în cariera lui Claudiu Motoc
Această dublă recunoaștere — performanța sportivă și trofeul care poartă numele lui Mihai Leu — marchează un moment de vârf în cariera lui Claudiu Motoc, unul dintre piloții care demonstrează că adevăratul spirit de campion se construiește pas cu pas, prin muncă, disciplină și pasiune
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.