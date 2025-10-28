Sport

Claudiu Motoc, sezon de excepție: campion al Clasei 2A și laureat al Trofeului „Spirit de Campion "Mihai Leu”

Claudiu Motoc, sezon de excepție: campion al Clasei 2A și laureat al Trofeului „Spirit de Campion "Mihai Leu"
Pilotul Claudiu Motoc a încheiat sezonul competițional 2025 cu o dublă performanță de răsunet: titlul de campion al Clasei 2A, dedicată mașinilor cu tracțiune față, în cadrul Campionatului Național de Super Rally, și Trofeul special „Spirit de Campion – Mihai Leu”, oferit de Anna Leu pentru perseverență, curaj și spirit competițional autentic.

Claudiu Motoc, sezon de excepție: campion al Clasei 2A și laureat al Trofeului „Spirit de Campion "Mihai Leu"

Etapa finală s-a desfășurat sâmbătă, 25 octombrie, pe Calea Victoriei din București, în cadrul evenimentului organizat de AMC Racing, club fondat de regretatul Mihai Leu.

Claudiu Motoc a obținut un timp excelent de 2 minute și 15 secunde, încheind etapa pe prima poziție, urmat de Sorin Huțanu și Nicolae Benea. Rezultatul confirmă constanța și determinarea care i-au adus titlul de campion al Clasei 2A în sezonul 2025.

Un moment de vârf în cariera lui Claudiu Motoc

Această dublă recunoaștere — performanța sportivă și trofeul care poartă numele lui Mihai Leu — marchează un moment de vârf în cariera lui Claudiu Motoc, unul dintre piloții care demonstrează că adevăratul spirit de campion se construiește pas cu pas, prin muncă, disciplină și pasiune

