Sport Războiul dintre Talpan și Becali continuă: Trebuie să returneze 37 de milioane de euro







Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, nu a ratat ocazia de a relansa acuzațiile dure la adresa lui Gigi Becali, pe care l-a acuzat din nou că a preluat abuziv marca Steaua.

Potrivit lui Talpan, totul s-ar fi petrecut cu ajutorul generalului (r) Cătălin Zisu, într-un context în care autoritățile ar fi închis ochii. În plus, juristul CSA a susținut că latifundiarul din Pipera ar avea de plătit 37 de milioane de euro în contul prejudiciului adus clubului militar.

Talpanoi, noi acuzații la adresa lui Becali

Talpan a afirmat că, în perioada-cheie, Clubul Sportiv al Armatei s-a aflat sub coordonarea generalului Zisu, care l-a convocat de mai multe ori „la ordin”, fără explicații clare.

„În toată acea perioadă, m-am aflat singur. Nu am avut sprijin și m-am confruntat cu numeroase piedici. Chiar de când am început să apăr brandul Steaua, am simțit că mi se pune piedică din interior. Comandanții clubului fie au fost intimidați, fie au fost opriți din a acționa. Dacă ești comandant, ori conduci clubul, ori ești condus”, a declarat juristul.

„Becali voia să pună mâna pe Steaua”

Talpan a relatat că, în 2003, Gigi Becali ar fi încercat să obțină marca Steaua, palmaresul și accesul pe stadionul Ghencea. Totul ar fi fost pregătit din interior, însă el a intervenit.

„Am văzut că se pregătea o decizie care să îi permită lui Becali să preia brandul. Am mers la OSIM, am cerut dosarul, am descoperit nereguli și am informat conducerea de atunci. Am contestat legal acea decizie și am făcut tot ce a ținut de mine pentru a proteja clubul”, a spus Talpan.

Acuză influențe politice: „Zisu a fost protejat. Nu știu de ce”

Juristul a insinuat că generalul Zisu s-ar fi bucurat de protecție din partea politicului. „Nu am înțeles niciodată de ce acest general a fost apărat de atât de multe ori. Sunt convins că a existat o legătură politică.”

Declarațiile vin într-un moment în care lupta pentru identitatea Stelei continuă să agite apele în fotbalul românesc. Potrivit evaluărilor juridice ale CSA, prejudiciul adus clubului prin folosirea neautorizată a mărcii și a palmaresului ar fi de aproximativ 37 de milioane de euro.

„Există expertize. Există baze legale. Suma nu a fost scoasă din burtă. Este datoria noastră să o cerem și să o recuperăm. Becali trebuie să plătească!”, a încheiat Talpan.