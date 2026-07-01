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Răsturnare de situație în dosarul fumatului în închisori. Anunțul venit direct de la Curtea de la Strasbourg

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Răsturnare de situație în dosarul fumatului în închisori. Anunțul venit direct de la Curtea de la StrasbourgÎnchisoare. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Fumat după gratii. O decizie importantă privind drepturile deținuților a fost stopată în mod neașteptat din motive procedurale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat că renunță să se mai pronunțe cu privire la interzicerea fumatului în penitenciare. Instituția cu sediul la Strasbourg luase inițial o hotărâre prin care considera această măsură ca fiind contrară drepturilor omului, anunță AFP.

Fumat în închisori, o decizie în suspans

În toamna anului trecut, mai exact în noiembrie 2025, magistrații europeni au analizat o plângere venită din Estonia. La momentul respectiv, CEDO a apreciat, cu un scor strâns de patru voturi împotrivă şi trei pentru, că interzicerea totală a fumatului aplicată în închisorile estoniene încalcă normele internaționale.

În cadrul acelei analize, s-a considerat că măsura radicală, introdusă de autorități încă din anul 2017 sub pretextul protejării sănătăţii deţinuţilor şi al asigurării siguranţei în închisoare, aducea de fapt o atingere gravă dreptului deţinuţilor la viaţă privată.

Fumat

Fumat. Sursa foto Pixabay

De unde a pornit litigiul de la Strasbourg

Procesul fusese deschis la inițiativa a trei persoane private de libertate. Aceștia au reclamat faptul că se confruntau cu simptome severe legate de sevraj din cauza lipsei tutunului și au decis să acționeze statul în judecată. Deținuții au ajuns în fața instanței europene abia după ce au epuizat toate căile de atac disponibile la nivel naţional în Estonia.

Situația juridică s-a schimbat radical după ce Guvernul eston nu a fost de acord cu prima decizie și a obţinut trimiterea cazului în fața Marii Camere, organismul superior al CEDO care are atribuții exclusive în revizuirea deciziilor deja luate de camerele inferioare.

Dosarul a rămas fără obiect după decesul unui reclamant

În momentul în care Marea Cameră a preluat dosarul pentru reanalizare, judecătorii au descoperit o serie de modificări logistice și juridice care au blocat continuarea procesului. S-a constatat că avocatul care se ocupa de apărarea deţinuţilor părăsise între timp profesia, iar legătura cu clienții săi fusese întreruptă.

Mai mult, situația celor trei reclamanți s-a schimbat definitiv. Dintre aceștia, doi fuseseră deja eliberaţi din închisoare şi nu au mai putut fi localizați pentru a-și exprima poziția, iar al treilea deținut a murit în martie 2026.

Având în vedere că nu mai există persoane direct implicate sau interesate în mod activ în această cauză, magistrații de la Strasbourg au decis să oprească definitiv procedurile. Curtea a renunţat să mai judece fondul problemei şi a precizat în mod oficial că hotărârea sa dată în noiembrie este „lipsită de orice efect juridic”.

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